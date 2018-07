State of Decay 2 si aggiorna con la nuova patch 2 1

State of Decay 2 supera quota 3 milioni di giocatori e riceve il DLC Independence Pack : Solo pochi giorni fa, abbiamo appreso che State of Decay 2 di Undead Labs poteva contare su oltre 2 milioni di giocatori. Ora è stato svelato che il numero dei giocatori è salito a oltre 3 milioni. Per festeggiare l'importante traguardo, Microsoft ha rilasciato un nuovissimo DLC intitolato Independence Pack.Come riporta Dualshockers, questo DLC aggiunge tre veicoli, Pyrohawk, Burninator e Meatwagon, ma anche nuove armi, come il Lanciatore ...

State of Decay 2 è stato il gioco più venduto di maggio in USA superando God of War e Detroit : Become Human : Questa è probabilmente una notizia che nemmeno gli analisti più esperti del mondo del gaming si aspettavano eppure è successo: State of Decay 2 è stato il gioco più venduto in USA durante l’intero mese di maggio 2018. I dati provengono da Mat Piscatella che, tramite un post pubblicato sul proprio account Twitter, ha affermato che State of Decay 2 è stato il gioco più venduto di maggio con le vendite quasi raddoppiate rispetto alla ...

NPD : PS4 è stata la console più venduta negli USA nel mese di maggio. Tra i giochi svetta State of Decay 2 : NPD ha rivelato le sue statistiche per il mese di maggio 2018, relative al mercato degli Stati Uniti, attraverso l'analista Mat Piscatella.Come segnala Dualshockers, scopriamo che le vendite totali di videogiochi sono aumentate del 13% a maggio e del 15% da inizio anno. State of Decay 2 è stato il gioco più venduto del mese, mentre PS4 ha conquistato la vetta tra gli hardware. Tutte le piattaforme domestiche (PS4, Xbox One e Switch) hanno ...

Edge ne ha per tutti : bocciature per Detroit : Become Human e State of Decay 2 : L'internet tutto e le varie community sparse sui forum si sono spesso trovati a discutere delle recensioni di Edge, una voce spesso fuori dal coro che non sempre viene apprezzata per le proprie opinioni ma che fa indubbiamente parlare di sé. Dopo le discussioni forse un po' esagerate per un 8 a God of War ritenuto troppo basso e quelle più comprensibile per un Hellblade Senua's Sacrifice massacrato con un 4, la rivista torna a far parlare di sé ...

Il prossimo State of Decay potrebbe avere un universo persistente : Nello stupore generale Microsoft ha annunciato (durante la sua conferenza E3) l'acquisizione di ben 5 nuovi studi first party, tra cui i creatori di State of Decay Undead Labs.Come riporta VG247 questo apre una lunga lista di possibilità tra cui creare l'MMO con universo persistente che gli sviluppatori avevano in mente in tutti questi anni. L'head di Microsoft Studios Matt Booty ha così commentato tramite un'intervista con Eggplante:"Nel caso ...

State of Decay 2 ha superato quota due milioni di giocatori in meno di due settimane dalla sua uscita : Il 22 maggio, l'ultimo lavoro di Undead Labs, State of Decay 2, è stato lanciato su Xbox One e Windows 10 e oggi Microsoft ha annunciato che il gioco ha superato due milioni di giocatori in meno di due settimane dalla sua uscita.Come riporta Dualshockers, riceviamo anche altre interessanti statistiche, che svelano quasi due miliardi di zombi uccisi con un tempo di sopravvivenza medio per giocatori di tre giorni.I giocatori hanno anche completato ...

State of Decay 2 : arriva una patch da 20 GB : State of Decay 2 è stato aggiornato alla versione 1.2 con una corposa patch da 20GB, riporta PCgamer. L'aggiornamento è volto a migliorare la stabilità, le interazioni di rete e un varietà di correzioni specifiche a diversi problemi. Corretti anche diversi bug di gioco, possiamo vedere il changelog riportato qui.Secondo lo studio di State of Decay 2, Undead Labs, questa patch di oggi è solo l'inizio. Ci sono grandi progetti in programma per ...

State of Decay 2 : la versione per Xbox One X è più bella di quella per S ma il frame-rate è più basso - analisi comparativa : State of Decay 2, l'esclusiva per Xbox One e PC, unisce il setting dell'apocalisse zombie con una modalità cooperativa online fino a 4 giocatori in un concept davvero riuscito. La sopravvivenza è l'elemento più importante: sarete chiamati a esplorare un'area vasta e completamente aperta in cerca di armi e oggetti utili per conquistare zone sicure e trovare nuovi posti per far migrare la vostra comunità di sopravvissuti. Espande in tutte le ...

State of Decay 2 - tra zombie e paesaggi post apocalittici arriva il nuovo capitolo del survival di Undead Labs : A 5 anni di distanza dal release di uno degli indie game più apprezzati degli ultimi anni, State of Decay ritorna più ampio, complesso, profondo. Tutto è più grande, dagli spazi di gioco alla storia stessa. State of Decay 2 è ambientato in un periodo successivo rispetto al suo predecessore, in una nuova area, sebbene gli avvenimenti restino comunque correlati al primo capitolo. State of Decay 2.0 State of Decay 2 è un sequel nel vero senso ...

State of Decay 2 : oltre un milione di giocatori nei primi due giorni di lancio globale : State of Decay 2 ha registrato più di un milione di giocatori connessi nei primi giorni dal lancio mondiale, riporta Newsxbox.Durante il lancio sono State giocate oltre sei milioni di ore globalmente, abbiamo assistito a 3,5 milioni di ore di gioco su Mixer, Twitch e YouTube con più di 41,000 trasmissioni.E' stato un lancio col botto quello di State of Decay 2, tanto sa segnare un record per lo studio. Read more…

State of Decay 2 Trucchi - Cheat - Trainer PC Windows | Esclusiva Italiana : In Esclusiva i Trucchi per State of Decay 2 aggiornati e funzionanti. Migliori Trucchi, Cheat e Trainer per vincere facilmente in State of Decay 2. Armi e munizioni infinite illimitate, soldi e monete infinite illimitate, invincibilità, immortalità e tanto altro in State of Decay 2 State of Decay 2 Trainer: Trucchi aggiornati e funzionanti per il gioco […]

State of Decay 2 - recensione : Letteratura, cinema, televisione e videogiochi negli ultimi decenni hanno costruito attorno alla figura dello zombie un vero e proprio immaginario che tutti noi, bene o male, condividiamo. Appena sentiamo il termine non abbiamo bisogno di ulteriori stimoli, possiamo immediatamente chiudere gli occhi e raffigurare davanti a noi le strade di una città in rovina, le vetrine in frantumi dei negozi, i rottami delle automobili che ingombrano la ...

L'apocalisse zombie di State of Decay 2 ha convinto la critica internazionale? : Come probabilmente avrete capito anche dalla recensione presente sulle nostre pagine, questa è la giornata di State of Decay 2, seconda esclusiva Microsoft dell'anno dopo Sea of Thieves e titolo che ha in un certo senso il compito di smorzare le critiche sulla penuria di produzioni first-party del colosso di Redmond.Forte di un primo capitolo con parecchie idee interessanti ma indubbiamente limitato da un budget decisamente troppo contenuto e da ...

