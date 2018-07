Stadio Roma | Parnasi | ' Mai dato soldi a Civita Mi ha chiesto solo un favore per suo

Roma - la rinascita dello Stadio Flaminio : 'Portiamo lì la casa del rugby' : C'è un progetto per il recupero del Flaminio . Anzi, un master plan della Fir, la Federazione italiana rugby, in linea con il piano regolatore. Si tratta di sistemare le tribune, il campo e i locali ...

Stadio Roma - interrogati in carcere i collaboratori di Parnasi : Sono stati sentiti oggi in carcere due dei collaboratori del costruttore Luca Parnasi , della società Eurnova, accusati di associazione a delinquere nell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma . Si ...

Stadio Roma - Parnasi chiede annullamento custodia cautelare : Verrà discusso il prossimo 11 luglio il ricorso presentato in Cassazione dai difensori di Luca Parnasi , arrestato nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma , per chiede re l' annullamento dell'...

Negramaro - concerto Roma/ Stadio Olimpico - biglietti e scaletta : "Abbiamo lavorato tanto per questo" : Negramaro , concerto allo Stadio Olimpico di Roma oggi, sabato 30 giugno: scaletta , orari e biglietti ancora disponibili. Nuovi problemi audio per la band salentina?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:40:00 GMT)

Scaletta dei Negramaro a Roma il 30 giugno - orari e ritiro biglietti per il concerto all’Olimpico : come raggiungere lo Stadio : Col concerto dei Negramaro a Roma il 30 giugno l'Amore Che Torni Tour Stadi 2018 giunge al giro di boa: la band torna ad esibirsi all'Olimpico a cinque anni dall'ultimo concerto del 16 luglio 2013, quando con Una Storia Semplice celebrò i primi dieci anni di carriera Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori, ...

Stadio Roma - Parnasi : «Fondazioni fuori dalle regole - soldi a Pd e Lega» : Roma Finanziamenti «in chiaro» a quindici politici nella scorsa campagna elettorale, perché ai candidati «non si può dire di no se hai un affare grosso in...

Stadio di Roma - Parnasi ai pm : “Erano i politici a cercare me per i finanziamenti” : Ha «pagato» profumatamente tutti i partiti politici. E lo ha fatto perché «sono i politici a cercarti per essere finanziati, e se non lo fai sei fuori dai giri che contano». Nell’interrogatorio fiume durato oltre 11 ore, l’imprenditore Luca Parnasi, ha cercato di ribaltare la proporzione spiegando ai pm di Roma di «essere stato avvicinato da divers...