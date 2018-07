«Sta per arrivare il monsone |   è corsa contro il tempo» Il videoracconto in diretta

New York - scala la Statua della libertà nel giorno dell’indipendenza per proteStare contro Trump. ArreStata una donna : Per protestare contro Donald Trump, una donna ha tentato di ‘scalare’ la statua della libertà nel giorno in cui negli Stati Uniti si festeggiava la festa dell’indipendenza. Agli agenti intervenuti, la donna ha detto che non sarebbe scesa “fino alla liberazione di tutti i bambini”, riferendosi ai figli dei migranti che sono stati tolti ai genitori e chiusi in centri di detenzione. Dopo tre ore di negoziati, la donna è ...

Tommasi : “BaSta con gli spot per le scommesse : spero il DL arrivi in fondo” : "La questione del gioco d'azzardo ha risvolti sociali che vanno oltre il calcio, non possiamo ignorarli", ha commentato il presidente dell'AIC. L'articolo Tommasi: “Basta con gli spot per le scommesse: spero il DL arrivi in fondo” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Comune di San Salvo contrattacca : doppio ricorso in Consiglio di Stato per gli orari della musica : ... una turista e l'amministratore di condominio del Villaggio Helios , una serie di appartamenti a ridosso di piazzale Cristoforo Colombo, dove si concentra la gran parte degli spettacoli estivi, e ...

Sostenibilità e libertà di movimento : i migliori consigli per trascorrere l’eState insieme a car2go : L’arrivo della bella stagione è una perfetta occasione per visitare nuove città oppure per apprezzare qualche angolo nascosto vicino a te. Eventi all’aperto, gite fuoriporta e cene con gli amici: car2go è il mezzo ideale per vivere l’estate italiana all’insegna della Sostenibilità e della libertà di movimento. Attualmente i 2.100 veicoli car2go disponibili tra Milano, Roma, Firenze e Torino sono utilizzati da oltre 492.000 italiani iscritti al ...

Atalanta - Percassi : «Speriamo di iniziare i lavori per lo Stadio nel 2019» : "L'anno prossimo spero di presentare la squadra coi lavori già iniziati", ha commentato il patron nerazzurro. L'articolo Atalanta, Percassi: «Speriamo di iniziare i lavori per lo stadio nel 2019» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Torino - scoperto meccanismo molecolare che provoca le metaStasi nel cervello : Studio condotto dalla Neuro-oncologia delle Molinette assieme a colleghi spagnoli: obiettivo, creare un nuovo "bersaglio terapeutico"

Migranti - l'affondo sui diritti umani dell'Ue : “Ong ruolo cruciale - non oStacolarle”. Ma l’Aquarius ferma le operazioni : L'imbarcazione di sos Mediterranee e Msf per il momento sospende le missioni di soccorso nel Mediterraneo, mentre il primo gruppo di Migranti della Lifeline, sotto sequestro a Malta, lascia l'isola diretto in Francia. Il Consiglio d'Europa contro le politiche migratorie degli...

Maltempo : in Lombardia grandine - campi di mais distrutti e Stalle scoperchiate : campi di mais distrutti, stalle scoperchiate, case danneggiate da trombe d’aria e grandine. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’area attorno a nord est di Milano in Lombardia dove un tornado e una grandinata hanno devastato decine di ettari di coltivazioni, danneggiando anche case e cascine. Coltivazioni distrutte, alberi abbattuti e aziende allagate, ma anche interi campi di riso, ...

Più di 100mila ragazzi hanno fatto richieSta per ottenere i 15mila biglietti gratuiti per l’Interrail messi a disposizione dall’UE : Nelle scorse settimane la Commissione Europea aveva messo in palio 15mila biglietti gratuiti per Interrail – il programma che permette ai cittadini europei di viaggiare in tutta Europa con un unico biglietto ferroviario – per i ragazzi che compiono 18 anni The post Più di 100mila ragazzi hanno fatto richiesta per ottenere i 15mila biglietti gratuiti per l’Interrail messi a disposizione dall’UE appeared first on Il Post.

Le Ong Stanno per sparire. Soldi - una bruttissima fine : ora che le persone sanno... : ... alla presentazione a Roma del rapporto annuale sulle attività di Aiuto alla Chiesa che soffre, la fondazione di diritto pontificio che dal 1947 si occupa dei cristiani perseguitati nel mondo, si è ...

Immobile occupato - Stato condannato a risarcire privato per 28 mln : Immobile occupato, Stato condannato a risarcire privato per 28 mln Immobile occupato, Stato condannato a risarcire privato per 28 mln Continua a leggere L'articolo Immobile occupato, Stato condannato a risarcire privato per 28 mln proviene da NewsGo.

Terra dei fuochi - ministro CoSta : “Daspo ambientale e confisca dei beni per gli eco-mafiosi” : “Io chiedo che la legge sugli eco delitti del 2015 venga tagliandata. Bisogna andare oltre e chiedo il daspo ambientale. Chi ha inquinato se ne vada dalle nostre terre. Inoltre chiedo trasformare alcuni reati ambientali da reati contravvenzionali a delitti. La terza cosa che chiedo è che chi inquina deve pagare. Andiamoci a prendere i beni con il sistema di confisca dello Stato che si applica ai mafiosi. Voglio che si applichi anche agli ...

Serie A e Serie B sempre più a rischio slittamento : caos clamoroso - altra eState bollente per il calcio italiano : Si preannuncia un’altra estate caldissima per il calcio italiano, in particolar modo non sono da escludere clamorosi ribaltoni di classifica, penalizzazioni e retrocessioni. Nel dettaglio in Serie A e Serie B le situazioni più delicate sono quelle di Parma e Chievo, il rischio slittamento dell’inizio dei primi due campionati italiani è altissimo. Entro le prossime ore Emanuele Calaiò ed il Parma dovrebbero essere ufficialmente ...

Modica - furto di energia elettrica per 50 mila euro : arreStata coppia di modicani : arrestata a Modica la coppia di Modicani, già denunciata qualche giorno fa, per aver sottratto energia elettrica in altre 3 abitazioni.