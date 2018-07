Spread Btp chiude in rialzo a 242 punti

Spread Btp/bund apre stabile a 234 punti : ANSA, - ROMA, 4 LUG - Apertura stabile per lo Spread fra Btp e bund. Il differenziale segna quota 234 punti sullo stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 2,64%. 4 ...

La proposta di dare Bot e Btp alle famiglie per fermare lo Spread : Poco si è detto sulle nuove politiche economiche del governo Lega-Movimento 5 Stelle. Il tema dei migranti sta prendendo sempre più spazio nel dibattito, lasciando nel vuoto le questioni fiscali, di lavoro, assistenza sociale e reddito di cittadinanza. Tuttavia, c’è qualche rappresentante dell’esecutivo che avanza delle misure [VIDEO], almeno a parole. In un’intervista pubblicata dal Corriere della sera, il sottosegretario alle Infrastrutture, ...

Spread Btp-Bund chiude in calo a 234 : ANSA, - ROMA, 2 LUG - Spread in lieve calo in chiusura di seduta: Il differenziale Btp Bund segna 234 punti base contro i 236 di venerdì dopo una giornata volatile in cui ha superato quota 245 sulle ...

Spread - il piano del sottosegretario alle Infrastrutture Siri per ridurlo : “Btp solo per gli italiani con rendimenti più alti” : Emettere titoli di Stato “riservati a famiglie italiane” offrendo loro rendimenti più alti. Cosa che di per sé comporta evidentemente un aumento dei tassi di interesse medi pagati sul debito pubblico italiano e, di conseguenza, un allargamento del differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi (lo Spread). Ma è proprio questo il piano delineato in un’intervista al Corriere della Sera dal sottosegretario alle Infrastrutture ...

"Bot e Btp solo alle famiglie italiane - così fermiamo lo Spread" : Subito il decreto dignità. E poi una super manovra per il 2019: flat tax più riforma della Fornero, più reddito di cittadinanza. Lo annuncia al Corriere della Sera, il sottosegretario alle Infrastrutture, Armando Siri, che per la Lega ha messo a punto la "rivoluzione fiscale". Siri spiega che le coperture arriveranno dalla "pace fiscale e tagliando gli sprechi", per il resto si aumenterà il deficit."Diciamo - afferma ...

Siri - Lega - : «Bot e Btp solo alle famiglie per fermare lo Spread» : Subito il «decreto dignità». E poi una super manovra per il 2019: flat tax più riforma della Fornero, più reddito di cittadinanza. Si può fare, dice il sottosegretario alle Infrastrutture, Armando ...

Spread Btp chiude in calo a 245 punti : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Lo Spread tra il Btp e il Bund chiude in calo a 245 punti base, col rendimento del decennale italiano al 2,77%.

Spread Btp-Bund sale a 255 : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Spread in rialzo dopo l'asta di titoli italiani a medio e lungo termine che ha riscosso una domanda più tiepida che in passato. Il differenziale Btp-Bund a dieci anni segna 253 ...

Spread Btp-Bund - lieve rialzo a 250 punti : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Spread in lieve rialzo all'avvio di seduta. Il differenziale Btp Bund segna 250 punti contro i 248 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,81%.

Spread Btp Bund chiude stabile a 248 : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Spread stabile in chiusura. Il differenziale Btp/Bund segna 248 punti base contro i 249 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è al 2,8%.

Spread Btp-Bund - lieve rialzo a 255 punti : ANSA, - ROMA, 27 GIU - Spread in lieve rialzo all'avvio di seduta. Il differenziale Btp/Bund poco dopo le 8.00 segna 255,2 punti contro i 254 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale ...

Spread Btp chiude in rialzo a 254 punti : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Spread in lieve calo all'avvio di seduta. Il differenziale Btp Bund segna 254 punti contro i 249 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,88%.

Spread Btp chiude in rialzo a 254 punti : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Spread in lieve calo all'avvio di seduta. Il differenziale Btp Bund segna 254 punti contro i 249 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,88%. 26 ...

Spread Btp-Bund stabile a 257 punti base : ROMA, 26 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund rimane stabile su 257 punti base, con il rendimento del 10 anni del Tesoro al 2,90%. Il differenziale tra i decennali italiani e spagnoli è a 151,7 punti base.