Sport | perché da sempre ci piace | e ci aiuta | il gioco di squadra

Salvini incontra (per caso) i parlamentari tunisini : “Offesi perché ho detto che la Tunisia eSporta galeotti? Me ne dispiaccio” : “Se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole me ne dispiaccio”. Matteo Salvini non le vuole chiamare scuse ufficiali (“Lei scriva quello che le pare, io sono stato chiaro”), ma intanto ha deciso di ammorbidire le sue dichiarazioni. Il fuori programma va in scena nel centro di Milano, Four Season hotel nel cuore del quadrilatero della moda. Il ministro dell’Interno, il giorno dopo il raduno di Pontida, si ...

Petrolio - perché l’accordo tra i paesi eSportatori sull’aumento della produzione non basta per calmierare i prezzi : Un incremento della produzione di circa 1 milione di barili al giorno, circa l’1% dell’output mondiale, dal prossimo luglio. E’ la decisione presa il 23 giugno al vertice dell’Organizzazione dei paesi esportatori di Petrolio, a Vienna, e annunciata alla presenza del ministro dell’Energia russo Aleksander Novak. L’incontro puntava a dare una risposta collettiva all’appello per calmierare il prezzo del greggio, avanzato soprattutto da Stati ...

Non solo Sport. Messi torna a sorridere. Tanto per dire - perchè già è pronto il nuovo incubo : la Francia. : LA CRONACA DAL DIVANO . Furoreggia il Mondiale . Con risultati , apparentemente, eclatanti. Doveva salutarci la Germania , invece con un rush finale ce la sta facendo, doveva darci l'addio anche l' ...

Scioperi nei traSporti - perché in Italia ce ne sono tanti : Oltre 121 giornate di astensione dal lavoro ogni anno per il personale di bus, tram e metropolitane. Fotografia di un fenomeno in crescita

Fox Sports Italia chiude : ecco perchè : chiude Fox Sports Italia, il canale dedicato al calcio che nelle prossime settimane terminerà la messa in onda dei programma: qual è la causa? Brutte notizie per i telespettatori di Fox Sports Italia prossimo alla chiusura. A rivelare la notizia è stato il quotidiano ItaliaOggi che conferma la chiusura nel giro delle prossime settimane del canale sportivo. Fox Sports Italia chiude A fine giugno si spegnerà il canale Fox Sports Italia. Il mancato ...

Scontro Frosinone-Palermo : ecco perché il giudice Sportivo ha omologato la vittoria dei ciociari decisiva per la A : L'esito della finale dei play off di Serie B vinta dal Frosinone, almeno per ora, è al sicuro. In A approda il club ciociaro dopo il 2-0 inflitto in campo al Palermo sabato sera al 'Benito Stirpe'. Il ...

Licenza di eSportazione dalla Cina : cos’è e perché i fornitori cinesi devono averla? : Licenza di esportazione dalla Cina: ecco perché è illegale per un fornitore non averla La Licenza di esportazione è un documento che viene rilasciato dal Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica Cinese (MOFCOM) alle aziende cinesi che esportano Read more The post Licenza di esportazione dalla Cina: cos’è e perché i fornitori cinesi devono averla? appeared first on Yakkyo.