Spazio | scoperte “impronte lunari” sulle aurore polari di Giove

(Di giovedì 5 luglio 2018) Uno studio a guida dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato su Science, descrive un’eccezionale scoperta effettuata grazie alla sonda NASA Juno in orbita attorno a. I dati raccolti dallo strumento JIRAM a bordo della sonda mostrano un’insolita “impronta” lasciata dalle lune gioviane. Come per quelle sulla Terra, anche quelle susono innescate dall’interazione del plasma, un flusso di particelle cariche, e l’alta atmosfera del pianeta. La missione Juno è stata la prima in grado di osservare le strutture aurorali diin dettaglio. JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), è uno degli otto strumenti montati su Juno: finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana e realizzato da Leonardo-Finmeccanica, vede la responsabilità scientifica di Alberto Adriani dell’INAF di Roma. Lo strumento italiano è ...