Sparatoria davanti al bar l' obiettivo era Mazzarella jr

Liegi - Sparatoria davanti a liceo : uccisi un passante e due agenti. La polizia ammazza il killer. “Urlava Allah Akbar” : Due poliziotti e un passante sono morti durante una sparatoria a Liegi. Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, è stato a sua volta colpito e ammazzato. Altri due agenti sono rimasti feriti durante la fuga dell’assalitore, che avrebbe preso in ostaggio una donna mentre tentava di evitare la cattura. Secondo i passanti, riporta Vtm News, l’uomo urlava “Allah Akbar” ed era stato fermato per un controllo di ...