Souad Abderrahim è la prima sindaco donna di Tunisi

(Di giovedì 5 luglio 2018) A maggio il successo alle elezioni, oggi la proclamazione.è ufficialmente il primodi, 53 anni, a capo di una compagnia farmaceutica e candidata indipendente legata alla lista partito Ennahda, aveva bisogno del sostegno dei consiglieri municipali per iniziare il suo mandato. Sostegno che è arrivato ieri da 26 consiglieri, mentre il suo rivale - Kamel Idir, politico di Nida Tounis - ha raccolto 22 preferenze. Il partito di, Ennahda, ha ottenuto 21 seggi su 60 alle elezioni dello scorso maggio per il Consiglio municipale di, e la candidatura di quest'ultima è considerata un segnale di apertura del movimento originariamente espressione della Fratellanza musulmanana. Le elezioni municipali erano state presentate dagli osservatori come un momento chiave della transizionena alla ...