Sotto pressione Salvatore Ferragamo : Sottotono Ferragamo , tra i pochi ribassi nel principale paniere, che passa di mano con un calo dell'1,84%. A pesare sulle azioni, contribuiscono le valutazioni negative fornite da più broker. In ...

Turchia - lira Sotto pressione dopo che l'inflazione schizza al 15% : La lira e le obbligazioni turche sono crollate dopo che l'inflazione in Turchia ha accelerato più del previsto, alimentando la preoccupazione degli

Tusk - relazioni Usa-Ue Sotto pressione : ANSA, - BRUXELLES, 27 GIU - "Nonostante i nostri sforzi instancabili per mantenere l'unità dell'Occidente, le relazioni transatlantiche sono sotto immensa pressione a causa delle politiche del ...

Piazza Affari : titoli bancari Sotto pressione ancora a lungo : Alle pressioni dettate dalla guerra dei dazi, ormai conclamata, si aggiungono anche quelle causate dalla questione del petrolio. Intanto la politica italiana torna a dare qualche preoccupazione, tanto da portare i mercati a mantenere alta l'allerta. La view di Vincenzo Longo Market Strategist di IG. Si inasprisce ulteriormente la guerra ...

Mondiali 2018 - Germania-Svezia : c’è un solo risultato per i campioni in carica. Tedeschi Sotto pressione : Nel Mondiale delle sorprese tocca alla Germania. Le delusione più grande del primo giro di partite è arrivata proprio dai campioni in carica, sorpresi dal Messico ed ora costretti ad inseguire, spalle al muro. Niente di compromesso, perché i Tedeschi hanno le carte in regola per vincere le prossime due partite. Semplicemente non hanno alternative: il pareggio con la Svezia, infatti, non basterà ai ragazzi del CT Loew per evitare una eliminazione ...

Mondiali 2018 - Argentina-Croazia : Lionel Messi e compagni Sotto pressione. La Croazia sogna il colpaccio : Vigilia caldissima a Nizhny Novgorod e non per il meteo. Domani sera Argentina e Croazia scenderanno in campo per la seconda partita del gruppo D: la classifica fin qui sorride ai balcanici, che guardano i rivali dall’alto e che si avvicinano al big match in condizioni ideali, forti dei tre punti. La Nazionale di Jorge Sampaoli è invece obbligata a vincere, dopo il discusso pareggio contro l’Islanda: per la classifica, evitare la ...

UBS riduce la valutazione su Mattel - titolo Sotto pressione : Teleborsa, - Si muove al ribasso Mattel, che esibisce una perdita secca del 5,74% sui valori precedenti. A pesare sul titolo è la decisione di ridurne la valutazione presa dagli analisti di UBS che ...

Italia ancora Sotto pressione - spread a oltre 260 punti : Roma, 8 giu. , askanews, Italia ancora sotto pressione sui mercati finanziari. Lo spread tra il Btp e il Bund tedesco si allrga a 262 punti base dopo aver toccato in avvio di seduta anche quota 280. ...

Piazza Affari accelera al ribasso nel finale - lo spread torna Sotto pressione. FTSE MIB -1 - 18% : L'operazione di restyling coinvolger? anche il sito web , non subito ma a fine 2018/inizio 2019, e comprender? il lancio di un terzo allegato mensile del venerd? focalizzato sul mondo dell'impresa. ...

E i falchi tedeschi nella Bce parlano di fine del Qe e di rialzo dei tassi. Draghi sempre più Sotto pressione : Foschi segnali arrivano dalla Germania. Ieri la cancelliera Merkel e il suo consigliere economico Fuest, oggi il Commissario Ue Oettinger e il membro del board Bce Lautenschlaeger hanno lanciato avvertimenti, più o meno velati, all'Italia mentre è nel pieno di una crisi istituzionale tra Parlamento e il Colle, e nel mezzo di una tempesta speculativa sui mercati. Non si può certo parlare di accortezza nel definire la ...

Italia ancora Sotto pressione - lo spread vola verso quota 300 : MILANO - Ore 10.40. Raffica di vendite sui titoli di Stato Italiani, con lo spread Btp/Bund che sfiora quota 300 punti, con un balzo di oltre 60 punti rispetto alla chiusura di ieri, tornando ai ...

Italia (ancora) Sotto pressione : lo spread vola - Borsa in forte calo : Apertura ancora in rialzo per lo spread tra Btp e Bund, che stamattina supera la soglia dei 250 punti per poi volare ad oltre 260, il top dalla fine del 2013, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Il rischio, per l'Italia, è...