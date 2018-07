SNK 40TH ANNIVERSARY COLLECTION arriva a Novembre su Switch

SNK 40TH Anniversary Collection per Nintendo Switch è in arrivo a novembre : SNK 40th Anniversary Collection per Nintendo Switch arriverà il prossimo 13 novembre in Nord America e il 16 novembre in Europa, ha annunciato l'editore NIS America.Come segnala Gematsu, un'edizione limitata di $ 64,99 che include una copia del gioco, la colonna sonora "Nostalgic Music Collection", l'artbook "40th Anniversary Art Collection" e la collector's box sono attualmente disponibili per il preordine presso lo store online di NIS ...