Sms Spezia-Parma | deferito club emiliano

Parma accusato di tentato illecito : chiusa l’indagine sugli Sms prima della gara con Spezia. A rischio la promozione in Serie A : La Procura della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha chiuso le indagini sul Parma per il caso legato agli sms inviati da Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo a due giocatori dello Spezia prima del match tra le due squadre del 18 maggio scorso, decisivo per la promozione in Serie A della squadra gialloblu. Un successo che ora rischia di sfumare: secondo l’Adnkronos infatti, il processo di primo grado davanti al Tribunale federale avrà luogo ...

Spezia-Parma - la difesa dei ducali : 'Sms senza irregolarità o malizia' : ROMA - Un'inchiesta su Spezia-Parma , gara valida per l'ultima giornata del campionato di Serie B. Vinsero 2-0 i crociati che, grazie al pareggio interno del Frosinone contro il Foggia, conquistarono ...

Calcio - inchiesta su Spezia-Parma per due Sms di giocatori gialloblu. La società : “Non c’è irregolarità o malizia” : Due sms, inviati da due giocatori del Parma a due ex compagni di squadra dello Spezia, sono al centro di un’inchiesta aperta dalla Procura federale. Siamo alla vigilia della sfida tra i liguri e i ducali, ultima giornata del campionato di Serie B. Il Parma vincerà con un netto 2-0, risultato che risulterà poi decisivo, con la complicità del pareggio tra Frosinone e Foggia, per la terza promozione in fila della società gialloblu, passata in ...

