Guida SP Flash Tool : Installare Firmware su tantissimi Smartphone Cinesi : Come aggiornare e risolvere problemi su tantissimi modelli di Smartphone Cinesi con il software SP Flash Tool. Il vero coltellino svizzero utile a migliaia di Smartphone provenienti dall’oriente Flashare Firmware e risolvere problemi su Smartphone Cinesi come Xiaomi, Elephone, Vernee e molti altri Esistono tantissimi modelli di Smartphone Android e tra i brand più di […]

Miglior Smartphone cinesi Android | La classifica di giugno 2018 : Con l’espandersi dell’interesse riguardo al mondo della tecnologia dall’Oriente, ecco la nostra selezione dei Miglior smartphone cinesi Android aggiornata a giugno 2018. Il mercato […] L'articolo Miglior smartphone cinesi Android | La classifica di giugno 2018 proviene da TuttoAndroid.

Come installare lingua Italiana su Smartphone Android cinesi : Questa guida su Come installare la lingua Italiana su smartphone cinesi può salvarvi la vita, specialmente se avete acquistato un terminale da uno store d’importazione, magari seguendo una delle nostre guide, ma purtroppo non è presente il supporto alla lingua Italiana. Succede spesso con gli smartphone Xiaomi, specie quelli presentati da poco, i quali vengono rilasciati con delle versioni MIUI che non sono pensato per il nostro mercato, ...

Smartphone cinesi 300€ : quale comprare : Dopo aver visto insieme quali sono i migliori Smartphone cinesi da 100€ e 200€, è adesso il momento di alzare un po’ l’asticella. Con i migliori Smartphone cinesi 300€ dobbiamo aspettarci un buon incremento delle prestazioni, del design e della qualità costruttiva, andando a sfidare anche i più blasonati Smartphone europei. Sopratutto la fotocamera andrà a beneficiare di questo salto di prezzo. I sensori che troveremo a bordo saranno ...

Smartphone cinesi 200€ : quale comprare : Sono ormai gli Smartphone cinesi i padroni della fetta di mercato mid-range, e continuano ad esserlo sempre di più. Se prima i dubbi su affidabilità e prestazioni però, attanagliavano moltissimi utenti, sopratutto grazie a marchi come Xiaomi e Meizu questa fase sembra ormai passata. Nella fascia degli Smartphone cinesi 200€ troverete buone prestazioni ad ottimi prezzi! In questa fascia di prezzo infatti, si inizia a poter desiderare un prodotto ...

Smartphone cinesi 100€ : quale comprare : Curiosi di sapere quali sono i migliori Smartphone a 100 euro? Quando si parla di dispositivi economici, è difficile trovare degli Smartphone con prestazioni accettabili al di sotto dei 200 euro. Se questo è vero per i produttori più blasonati, potreste rimanere sorpresi di scoprire che esistono degli Smartphone cinesi da 100 euro che sono comunque ottimi per svolgere quasi tutte le operazioni. Se siete già frequentatori di questo mondo saprete ...

In Europa si vendono meno Smartphone - ma crescono quelli cinesi : Calano le vendite degli smartphone in Europa ma crescono i marchi cinesi, come Huawei e Xiaomi. Questo è, in estrema sintesi, il quadro emerso dal nuovo studio della società di ricerche di mercato Canalys. I risultati dell’ultimo trimestre (gennaio-marzo) fotografano l’inizio di “una nuova era per gli smartphone in Europa”. Diamo qualche numero: le forniture complessive sono diminuite del 6,3%, con un totale di 46 milioni di pezzi ...

Turismo - Alibaba : cinesi pagano con Smartphone - Italia sia pronta : Porto Cervo, 5 mag. , askanews, Le strutture ricettive Italiane devono prepararsi per accogliere i turisti cinesi con sistemi di pagamento user-friendly, perchè in Cina sono ormai abituati a pagare ...

I migliori Smartphone cinesi del 2018 : Ecco a voi la lista dei migliori smartphone cinesi del 2018, alcuni dei quali sono addirittura finiti nella nostra classifica sui migliori smartphone del momento. Uno smartphone cinese è spesso popolare per il suo rapporto qualità/prezzo che, a differenza di brand più commerciali e blasonati, riesce a garantire ottime prestazioni anche a costi contenuti. Esistendo davvero tanti smartphone cinesi e smartphone economici, abbiamo deciso di ...