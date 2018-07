Sisma di magnitudo 3 7 in Montenegro

Messico - Sisma magnitudo 6.1 costa Ovest : 7.06 Un terremoto di magnitudo pari a 6.1 ha scosso stamane la costa Ovest del Messico. Secondo l'Agenzia sismologica americana (Usgs), il forte sisma ha avuto epicentro nel Pacifico, a 88 chilometri da Cihuatlan, nello stato di Jalisco, e ipocentro a 10 chilometri di profondità. Non vi sono al momento segnalazioni di danni a persone o cose e non è stata emessa alcuna allerta tsunami.

Cosenza - Sisma magnitudo pari a 3.5 : 6.05 Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato stamane in provincia di Cosenza, nell'entroterra calabrese. Il sisma ha avuto epicentro a 4 chilometri da Bocchigliero e ipocentro a una profondità di 32 chilometri. Poco prima un'altra scossa sismica di magnitudo pari a 2.9 si era verificata a 7 chilometri da Savelli, in provincia di Crotone. Non vi sono segnalazioni di danni a persone o cose.

Sisma di magnitudo 2.9 a Norcia - non segnalati danni :

Grecia - Sisma magnitudo 5.5 nel Sud : 8.30 Un terremoto di magnitudo pari a 5.5 ha scosso stamane la Grecia meridionale. Secondo il servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), il sisma ha avuto epicentro a circa 70 chilometri a sudovest di Calamata, nel Peloponneso, e ipocentro a una profondità di 30 chilometri. Al momento non vi sono notizie di danni a persone o cose.

Sisma di magnitudo 2.8 vicino Amatrice : 6.21 Una scossa sismica di magnitudo pari a 2.8 è stata registrata stamane nel Reatino. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il terremoto ha avuto epicentro a 3 chilometri da Amatrice e l'ipocentro a una profondità di 12 chilometri. Tra i comuni più vicini all'epicentro, anche Cittareale e Accumoli. Non vi sono notizie di danni a persone o cose.

Giappone - Sisma di magnitudo 6.1 : tre vittime - 200 feriti - : Il sisma ha colpito il Giappone occidentale. Giappone: riavviato reattore dopo l'incidente alla centrale nucleare Fukushima-1 Almeno tre vittime e oltre 200 i feriti: è questo il bilancio di una ...

Indonesia - Sisma di magnitudo 5.6 : non segnalati danni :

Indonesia - Sisma magnitudo 5.6 in Papua : ANSA, - ROMA, 15 GIU - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata alle 7:57 ora locale , le 2:57 in Italia, nel nord della provincia Indonesiana di Papua. Secondo i dati del servizio ...

Terremoti - Sisma di magnitudo 5 nel nord-ovest dell'Argentina :

Sisma di magnitudo 3 - 8 nella zona di Macerata - paura tra popolazione : Roma, 21 mag. , askanews, Un terremoto di magnitudo 3.8 è stato avvertito in provincia di Macerata. Lo riferisce l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sottolineando che l'epicentro è stato ...

Tunisia - Sisma magnitudo 5.1 nel Centro : 10.39 Una scossa sismica di magnitudo pari a 5.1 della scala Richter è stata registrata nella notte nel Centro della Tunisia. Il terremoto ha avuto l'epiCentro a est della città di Menzel Habib a Gabes e l'ipoCentro a 10 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Brescia - Sisma magnitudo pari a 2.9 : 6.40 Una scossa sismica di magnitudo pari a 2.9 si è verificata stamane vicino a Brescia. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha localizzato l'epicentro del terremoto a Cellatica (BS) e l'ipocentro a 8 chilometri di profondità. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Sisma magnitudo pari a 2.9 nel Reatino : 7.05 Una scossa di terremoto di magnitudo pari a 2.9 è stata registrata stamane nel Reatino. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha localizzato l'epicentro a 5 chilometri da Amatrice, 6 km da Cittareale e 9 km da Montereale (AQ). Ipocentro a 11 km di profondità. Non vi sono notizie di danni a persone o cose.