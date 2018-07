SINDACATI E POLITICA L' errore di Di Maio condiviso da Cgil | Cisl e Uil

Lavoro : Fai Cisl - politica ascolti istanze SINDACATI su caporalato e agisca : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo riscontrato condizioni disumane e di profondo degrado abitativo. Sono quelle in cui vivono decine di migranti per essere arruolati ogni giorno come manodopera illegale, una situazione nota e non certo l’unica in Italia. Siamo ancora più convinti dell’utilità della legge contro il caporalato: una svolta sulla sua completa applicazione, potrebbe ridurre drasticamente il fenomeno, e ...

Lavoro : Fai Cisl - politica ascolti istanze SINDACATI su caporalato e agisca (2) : (AdnKronos) – Per Rota, “c’è un urgente bisogno che il prossimo governo agisca, con i diversi ministeri competenti, affinché possa attivarsi la Cabina di Regia, prevista dalla Legge 199 per promuovere la stipula di convenzioni e misurare la coerenza dei comportamenti aziendali rispetto alla produzione agricola del territorio, nonché per relazionare ogni anno alle Camere con uno specifico monitoraggio. Si tratta di uno strumento ...

La voce della Politica Stato di agitazione alla Cosmopol - SINDACATI : "Non rispettato accordo 2016" : Si inaspriscono le relazioni tra sindacati e Cosmopol. È lunga, infatti, la lista delle inadempienze che le segreterie regionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil imputano all'istituto di ...

I SINDACATI alla politica : emanate un provvedimento d’urgenza : I sindacati avevano chiesto e ottenuto un incontro con alcune forze parlamentari per discutere della questione dei diplomati magistrali. La richiesta è stata accolta e ieri si è svolta una riunione alla presenza del responsabile federale per l’istruzione della Lega senatore Mario Pittoni e degli onorevoli Andrea Marcucci e Simona Flavia Malpezzi del PD. I […] L'articolo I sindacati alla politica: emanate un provvedimento ...

Ilva - SINDACATI ribadiscono : 'No agli esuberi e appello alla politica'. Nuovi scioperi in vista : E' la posizione del consiglio di fabbrica riunitosi oggi presso lo stabilimento di Taranto. Al centro della vertenza c'è l'ultimo piano industriale della nuova società Arcelor Mittal -

FESTA DEL LAVORO/ Così la politica torna a dividere i SINDACATI : Oggi è una FESTA del LAVORO particolare. I sindacati sono uniti in piazza, ma qualcosa di nuovo emerge nei loro rapporti con la politica. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:06:00 GMT)PIL E LAVORO/ I numeri che dettano la prima riforma al nuovo Governo, di G. SabellaSPILLO/ Reddito e LAVORO, gli ostacoli all'accordo Pd-M5s, di G. Larghi