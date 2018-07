Silvio Berlusconi | le nomine in Forza Italia | Tajani vicepresidente | Galliani a capo dei

Silvio Berlusconi affida Forza Italia ad Antonio Tajani e Adriano Galliani : Forza Italia si rinnova. Silvio Berlusconi ha nominato il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani a vice presidente di FI. Lo

Mistero Grande Fratello - sparito dai palinsesti - Pier Silvio Berlusconi : «Forse stiamo esagerando» : Il Grande Fratello 15 è sta una delle edizioni più controverse e chiacchierate di questa ultima stagione e durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2018/2019, la sua 'sparizione' all'interno ...

Barbara d’Urso e Pier Silvio Berlusconi - Grande Fratello rischia la chiusura?/ “Sta esagerando...” : Barbara d’Urso e Pier Silvio Berlusconi, il Grande Fratello rischia la chiusura?/ “Sta esagerando...”, le dichiarazioni del direttore d'azienda dopo la presentazione dei palinsesti.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 18:15:00 GMT)

Amici - la vittoria di Maria De Filippi? Occhio a Pier Silvio Berlusconi : 'Quello che lei chiede...' : Finalmente Maria De Filippi la spunta? Forse. Già, perché alla presentazione dei palinsesti Mediaset , Pier Silvio Berlusconi ha aperto uno spiraglio a un cambio di serata per Amici , come più volte ...

Silvia Toffanin - terzo figlio da Pier Silvio Berlusconi? L’indiscrezione : Pancino sospetto per Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo secondo quanto riferisce il settimanale Diva e Donna sarebbe incinta di Pier Silvio Berlusconi. Gli scatti pubblicati mostrano la ex letterina al mare a Paraggi, in Liguria, con qualche rotondità inusuale per il suo fisico e che quindi fa pensare a un bebè in arrivo. Silvia è partita con il compagno e i loro due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, e chissà che presto la ...

PierSilvio Berlusconi e il GF15 : «Ho pensato Barbara D’Urso sta esagerando - ma non ho provato imbarazzo» : Barbara D'Urso É stato forse il programma più discusso della stagione appena passata. Inevitabile, dunque, non parlarne durante la presentazione dei palinsesti 2018/2019. Piersilvio Berlusconi si è trovato a commentare Grande Fratello 15 e i fatti davvero poco edificanti accaduti di recente tra le mura di Cinecittà. Gli è stato chiesto, nello specifico, se avesse provato imbarazzo per il reality: “Imbarazzo no, ho provato una ...

PierSilvio Berlusconi e il GF15 : «Ho pensato Barbara D’Urso sta esagerando - ma non ho provato imbarazzo» : Barbara D'Urso É stato forse il programma più discusso della stagione appena passata. Inevitabile, dunque, non parlarne durante la presentazione dei palinsesti 2018/2019. Piersilvio Berlusconi si è trovato a commentare Grande Fratello 15 e i fatti davvero poco edificanti accaduti di recente tra le mura di Cinecittà. Gli è stato chiesto, nello specifico, se avesse provato imbarazzo per il reality: “Imbarazzo no, ho provato una ...

Palinsesti Mediaset - PierSilvio Berlusconi sul trash al Grande Fratello : “Ho pensato Barbara e gli autori stanno esagerando” : Rete 4 cambia completamente pelle e lo fa proponendo il maggior numero di novità. Nuovi volti, nuovi programmi e una nuova linea editoriale. “Vogliamo restituire a Rete 4 una ricchezza che una rete generalista deve avere, passeremo da trenta serate autoprodotte a quasi sessanta”, ha spiegato il direttore Sebastiano Lombardi. Dalla Rai arrivano Roberto Giacobbo, che condurrà il programma di divulgazione “Freedom-Oltre il ...

Pier Silvio Berlusconi : "Il progetto tv di Renzi ci può interessare" : L'ipotesi che Matteo Renzi arrivi sulle reti Mediaset con un suo progetto televisivo non è fantatelevisione. "Ci hanno contattato per parlarcene e potremmo essere interessati", ha ammesso Pier Silvio Berlusconi. Il progetto dell'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd dovrebbe riguardare, come aggiunto dal direttore Comunicazione e immagine Mediaset, Paolo Calvani, "una serie di documentari su Firenze".Rispondendo a chi gli ...

Pier Silvio Berlusconi : «Lavoriamo a intesa sui diritti calcio con Perform e Sky» : «Sapremo qualcosa entro la prossima settimana». Così l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, aggiorna sullo stato dei «colloqui» con Perform e con Sky per l'eventuale 'ritrasmissione' da parte del Biscione dei diritti televisivi sul prossimo triennio della serie A. L'eventuale accordo con Perform, emerge a margine della presentazione della programmazione televisiva Mediaset 2018-2019, ...

Pier Silvio Berlusconi a TvBlog : inizio della prima serata dipende dalla RAI - pronti ad allinearci : Durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset 2018-2019, TvBlog ha posto tre domande a Pier Silvio Berlusconi. Due ve le abbiamo già dette nel post dedicato alla programmazione delle reti del Biscione. Alla terza, quella più importante, dedichiamo un post a parte, perché si parla di un problema che riguarda tutti i telespettatori italiani: l’inizio della prima serata in orari impensabili (le 21.35 di certi reality ...

Mondiali 2018 - ascolti record. Pier Silvio Berlusconi : «A Mediaset costati 71 milioni. La Rai ne offrì 68» : I Mondiali di calcio sono un grande successo per Mediaset . ascolti record con share compreso tra il 30 e il 40%. In aggiunta a un boom nella raccolta pubblicitaria che nel primo semestre del 2018 è ...

Il piano di Silvio Berlusconi per ‘abbattere’ Salvini e 5 stelle : Torna la ‘voglia di centro’ in casa Forza Italia. Silvio Berlusconi, a dir la verità, non ha mai smesso di guardare a quella parte di elettorato moderato alternativo al cosiddetto fronte sovranista targato Salvini-Meloni e alla protesta grillina. E ora, con a Palazzo Chigi un governo gialloverde, più che mai, raccontano, punterà a riconquistare tutti i delusi da Lega, M5S e sinistra, dando spazio il più possibile alla società ...

Guido Crosetto : 'Matteo Salvini non ha bisogno di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - ha già il M5s' : ' Matteo Salvini non ha bisogno di fare il governo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni '. Ospite di Agorà, su Raitre, Guido Crosetto spiega che il leader della Lega ormai ha dalla sua parte il ...