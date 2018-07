Sicurezza stradale : Nencini - ddl su smartphone e seggiolini antiabbandono (2) : (AdnKronos) – Tra le altre misure, la norma ‘salvaciclisti”: ‘l’adozione di una fascia di Sicurezza – un metro e mezzo – per garantire una giusta distanza tra automobili e biciclette durante la circolazione ‘ ha spiegato Nencini ‘ per porre un freno a incidenti che si consumano ormai quasi quotidianamente” . Altro intervento significativo, la salvaguardia dei bambini dopo i casi ...

Legambiente su taglio alberi per la Sicurezza stradale a Roma : Legambiente su taglio alberi per la sicurezza stradale a Roma, “Invece di abbattere alberi bisogna fare la manutenzione delle strade, abbattere il numero di Auto e la loro Velocità”. Blitz con Autovelox sulla Colombo: anche dove il limite è 30 km/h tutti oltre i 70 con punte oltre i 110. “Gli alberi non vanno avanno curati e sostituiti se necessario con alberi più adatti all’ambiente urbano”. Dopo l’ipotesi di taglio degli alberi “senza se ...

Sicurezza stradale : da Cav Veneto caffè gratis a chi si ferma per sosta in notti estate : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) - Parte l'esodo estivo e CAV-Concessioni Autostradali Venete S.p.A. è in prima linea per aumentare la Sicurezza di chi viaggia, in particolare di notte. A partire da sabato 30 giugno e fino al 12 agosto, tutti i fine settimana, CAV ripropone un'iniziativa già intrapresa

Sicurezza stradale : da Cav Veneto caffè gratis a chi si ferma per sosta in notti estate : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Parte l’esodo estivo e CAV-Concessioni Autostradali Venete S.p.A. è in prima linea per aumentare la Sicurezza di chi viaggia, in particolare di notte.A partire da sabato 30 giugno e fino al 12 agosto, tutti i fine settimana, CAV ripropone un’iniziativa già intrapresa con successo lo scorso anno, volta a sensibilizzare gli utenti ad adottare un corretto stile di guida e prevenire colpi di sonno e ...

Sicurezza stradale : da Cav Veneto caffè gratis a chi si ferma per sosta in notti estate : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Parte l’esodo estivo e CAV-Concessioni Autostradali Venete S.p.A. è in prima linea per aumentare la Sicurezza di chi viaggia, in particolare di notte.A partire da sabato 30 giugno e fino al 12 agosto, tutti i fine settimana, CAV ripropone un’iniziativa già intrapresa con successo lo scorso anno, volta a sensibilizzare gli utenti ad adottare un corretto stile di guida e prevenire colpi di ...

Al Giffoni Film Festival la Sicurezza stradale recita da protagonista con Le regole della vittoria : E lo sport è un ottimo alleato per insegnare ai giovani ad avvicinarsi alla sana competizione e al rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza stradale per crescere come piloti, ma anche e ...

Sicurezza stradale – Nissan e Aci insieme per un’importante collaborazione : Nissan e ACI Vallelunga insieme per la Sicurezza Stradale. Nissan e ACI Vallelunga, nasce una collaborazione per diffondere i principi della Sicurezza Stradale attraverso le tecnologie Nissan Intelligent Mobility e i Centri di Guida Sicura ACI Vallelunga Nissan e ACI Vallelunga danno vita ad una collaborazione per la promozione e la diffusione della Sicurezza Stradale, tema molto sentito, visto gli elevati costi sociali generati dagli incidenti ...

Sicurezza stradale : fumetti e giochi nelle scuole per coinvolgere bambini e ragazzi nella prevenzione : Tangenziale Esterna SpA diventa promotrice di «Mettiti alla guida della tua vita», la campagna per la Sicurezza stradale di Autostradafacendo, che, fra i tanti progetti trasposti, nel corso degli anni, in strumenti di informazione consultabili, ha caricato su Internet una Piattaforma Web con oltre 3.000 pagine di contenuti sul tema. La compagine di Autostradafacendo comprende le istituzioni pubbliche, gli operatori del settore e i media che ...

Otto incidenti su dieci dovuti alla distrazione. La Regione risponde : 'Guida e basta' - giornata dedicata alla Sicurezza stradale : Dal pomeriggio fino a tarda sera piazza Maggiore sarà teatro di una festa ­con musica, spettacoli, tanta informazione e un premio alle migliori proposte realizzate dagli studenti di scuole superiori ...

Sicurezza stradale - Anas e Regione : nuovi interventi per ss 129 Nuoro-Macomer : Con una nota inviata ai sindaci dei Comuni di Bortigali, Macomer, Nuoro, Orotelli, Silanus, all'Anci Sardegna e al Comitato delle autonomie locali, l'assessore dei Lavori Pubblici, Edoardo Balzarini, ...

Il poliziotto vestito da tirannosauro per insegnare la Sicurezza stradale ai bimbi : Un agente di polizia travestito da tirannosauro che dirige il traffico fuori da una scuola a Nakhon Nayok, a nord di Bangkok, strappando sorrisi a bambini e adulti. ...

Campagna Sicurezza stradale della Polizia di Stato - a Chieti manifestazione sul progetto "Icaro" : Chieti - Presso l’istituto “U. Pomilio” di Chieti si terrà la manifestazione conclusiva del progetto ICARO 2018, a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Compartimento Polizia stradale per l’Abruzzo ed il Molise. ICARO è il progetto di educazione stradale, giunto ormai alla sua 18^ edizione che vede coinvolti in prima battuta il mondo della scuola e la Polizia stradale che con i suoi operatori specializzati entra ...

Sicurezza stradale : da Isoradio lezioni di educazione civica : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – ‘C’è voglia di riscoprire la forza dei princìpi, il valore di una democrazia rappresentativa come la nostra, il senso della collaborazione solidale e della Sicurezza di tutti. Per questo da giugno il nostro canale promuoverà questa importante materia, troppo spesso sottovalutata e relegata nel dimenticatoio”. Lo annuncia Danilo Scarrone, direttore di Rai Isoradio. Molte le iniziative in ...

Una serata dedicata alla Sicurezza stradale tra musica e divertimento : ... non mancheranno musica e spettacoli per far capire ai giovani che insieme con i problemi seri quelli della spensieratezza e del divertimento non devono mai mancare. Piazza Prefettura, a Bari, dal ...