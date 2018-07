Sicilia | Ragusa Fi | abolizione vitalizi non è intervento contro sprechi

Ballottaggi a sorpresa in Sicilia. M5S perde Ragusa dopo 5 anni di governo - a Messina trionfa "SCateno" De Luca "contro la casta e le lobby" : Pronostici tutti ribaltati in Sicilia, dove nei tre capoluoghi al voto vincono i Ballottaggi gli outsider. Il M5s perde il Comune di Ragusa, che aveva amministrato negli ultimi cinque anni; Antonio Tringali è stato sconfitto da Giuseppe Cassì, ex giocatore di basket, appoggiato da liste civiche e da FdI, che ha capovolto il risultato del primo turno. Stessa sorte a Messina, dove Cateno De Luca, eletto deputato regionale con l'Udc e ...

L'assessore Bandiera a Ragusa : "Adesso in Sicilia non si scherza" : L'assessore regionale all'agricoltura presente a Ragusa ad un convegno sulla valorizzazione del carrubo

La start up ragusana 'Sicilian Carob Flour' ospita il convegno sul carrubo. Ospite d'eccezione l'assessore Edy Bandiera : A causa di politiche scellerate adottate in passato, sono stati compiuti danni pesanti alla nostra salute e alla nostra economia. Deve, invece, adesso, arrivare un messaggio chiaro a tutti. E cioè ...

