Sicilia : asse Sicindustria-E Distribuzioni per reti elettriche più efficienti (2) : (AdnKronos) - L'azienda ha anche predisposto un 'Piano Estate' per far fronte alle sempre più frequenti ondate di calore che colpiscono la regione. Oltre alle esercitazioni per la gestione delle emergenze, laddove possibile sono state anticipate le attività di ispezione e manutenzione degli impianti

Sicilia : question time all'Ars ma assessori non si presentano - Di Pasquale (Pd) 'Vergognosi' : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - Seconda settimana di question time all'Ars ma gli assessori non si presentano. A denunciare il fatto è il deputato del Pd Nello DiPasquale che oggi avrebbe dovuto presentare all'assessore regionale all'Energia Alberto Pierobon una sua interrogazione sulla piattaforma de

Sicilia : disabili senza assegno - Faraone a Musumeci 'pazienza è finita' (3) : (AdnKronos) - "Quando si saranno degnati di destinare queste risorse che copriranno fino all’aprile 2018 - spiega Faraone -, si dovrà attendere un nuovo decreto del presidente della Regione che possa disciplinare la distribuzione delle risorse da maggio in poi, sempre nella speranza che i burocrati

Sicilia : disabili senza assegno - Faraone a Musumeci 'pazienza è finita' (2) : (AdnKronos) - Per il dem è "a dir poco vergognoso, in una società che si definisce democratica, che chi non può permettersi di anticipare i soldi per terapisti e accompagnatori, debba vivere tappato in casa senza assistenza specializzata". Un'attesa "intollerabile, ingiusta". "Dalla Regione ci fanno

Sicilia : disabili senza assegno - Faraone a Musumeci ‘pazienza è finita’ : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – Un appello al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, affinché intervenga e si faccia garante con urgenza per mettere ordine all’applicazione della legge 545 e per procedere immediatamente al pagamento di tutte le somme dovute ai disabili Siciliani e alle loro famiglie. Lo lancia su Facebook il senatore del Pd, Davide Faraone rivolgendolo al governatore Siciliano e concludendo ‘La ...

Sicilia : disabili senza assegno - Faraone a Musumeci ‘pazienza è finita’ : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – Un appello al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, affinché intervenga e si faccia garante con urgenza per mettere ordine all’applicazione della legge 545 e per procedere immediatamente al pagamento di tutte le somme dovute ai disabili Siciliani e alle loro famiglie. Lo lancia su Facebook il senatore del Pd, Davide Faraone rivolgendolo al governatore Siciliano e concludendo ‘La ...

Sicilia : disabili ancora senza assegni - M5S chiede intervento Musumeci : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "Gli assegni di cura per i disabili sono ancora un miraggio e non solo per quest’anno, ma anche per l’ultimo trimestre del 2017. Cosa che sta mettendo in ginocchio tantissime famiglie, costrette ad anticipare cifre anche consistenti per accudire i propri familiari. Tut

Federazione Diabete Sicilia : assemblea a Catania : E' stata soprattutto una giornata di confronto per le numerose Associazioni che compongono la Federazione. Si è parlato anche del nuovo dispositivo

Cancelleri - M5S - : "Inaccettabile conflitto di Interessi del debitore Armao con Riscossione Sicilia. L'assessore venga a riferire in ... : ... come riportato da Repubblica di oggi, nei confronti di Riscossione Sicilia, la società che Armao nella qualità di assessore all'Economia controlla. "In pratica Armao " dice il deputato si troverebbe ...

Messina : fratellini morti in rogo - assessore Sicilia 'intitoleremo loro una scuola' : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - L'Istituto Boer – Verona Trento di Messina sarà intitolato a Francesco Filippo e Raniero Messina, i due fratellini morti venerdì scorso nell'incendio divampato nella loro abitazione. Ad annunciarlo è l'assessore all'Istruzione e alla Formazione professionale della Regi

L'assessore Bandiera a Ragusa : "Adesso in Sicilia non si scherza" : L'assessore regionale all'agricoltura presente a Ragusa ad un convegno sulla valorizzazione del carrubo

La start up ragusana 'Sicilian Carob Flour' ospita il convegno sul carrubo. Ospite d'eccezione l'assessore Edy Bandiera : A causa di politiche scellerate adottate in passato, sono stati compiuti danni pesanti alla nostra salute e alla nostra economia. Deve, invece, adesso, arrivare un messaggio chiaro a tutti. E cioè ...

Enna - per la rassegna Voci di Sicilia applausi per la Compagnia "Il Triangolonotrio" : Siamo al termine di una stagione ricca di appuntamenti, sei spettacoli in cartellone e due fuori abbonamento. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno collaborato nell'organizzazione di questa ...

Migranti - presidente Malta parla ad Assemblea Sicilia : M5s abbandona : I deputati regionali del M5s si sono alzati dai loro banchi e hanno abbandonato l'aula parlamentare quando il presidente della Repubblica di Malta, Marie Louise Coleiro Preca, ha preso la parola in ...