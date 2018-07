Sfortunato al Mondiale | fortunato in amore | Trapp e la proposta di matrimonio a Izabel

sportfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) KevinsposeràGoulart, la modella brasiliana ha detto ‘sì’ alladidel portiere della Germania e del Psg Kevinnon è stato troppoai Mondiali di Russia 2018 con la sua Germania. Il portiere tedesco però non è tornato a casa a piangersi addosso, il calciatore del Psg ha colto l’occasione per delle vacanze favolose in Italia dove ha chiesto alla fidanzataGoulart di sposarlo. Unadi, arrivata dopo una delusione sportiva in cui la super modella brasiliana è stata vicino a(vedi qui). Il portiere ha voluto portare a Capri la meravigliosae qui, su uno yacht fantastico, ha posto la fatidica domanda alla Goulart. >>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO <<