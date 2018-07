Sfilata Haute Couture Dior | la parola alle star

vanityfair

: RT @vogue_italia: Gonne trasparenti sulla passerella haute couture di Fendi... Scoprite tutti i look della collezione #altamoda #AI18 19 de… - mendivelso23 : RT @vogue_italia: Gonne trasparenti sulla passerella haute couture di Fendi... Scoprite tutti i look della collezione #altamoda #AI18 19 de… - GDKalfie : RT @vogue_italia: Gonne trasparenti sulla passerella haute couture di Fendi... Scoprite tutti i look della collezione #altamoda #AI18 19 de… - vogue_italia : Gonne trasparenti sulla passerella haute couture di Fendi... Scoprite tutti i look della collezione #altamoda #AI18… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) «Provo a dormire». «Mangio tanta pasta». «Mi prendo il mio tempo, spengo il telefono e mi rilasso». «Amo!». È proprio vero, la felicità sta nelle piccole cose, anche per le grandidel calibro di Katie Holmes, Karlie Kloss, Emma Roberts, Kate Bosworth, Amira Casar, Kathryn Newton, Natalia Vodianova, e le altre ospiti dellaAI 2018-19 di. LEGGI ANCHEI look dei vip in front rowsfilatedi Parigi Intervistate per un video, che potete vedere in esclusiva qui su vanityfair.it, le stelle del cinema, della moda e dei social non si sono tirate indietro e, alla domanda su quale sia il modo in cui amano prendersi cura di sé, hanno risposto senza tanti giri di parole sottolineando come una sana dormita, un invitante piatto di pasta o un bel bagno caldo in santa pace siano i migliori amici del proprio benessere psicofisico. LEGGI ANCHETutte le ...