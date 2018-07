Sergio Mattarella smentisce l' incontro con Matteo Salvini | ' All' oscuro di ogni contatto'

Il costituzionalista e la richiesta di Matteo Salvini : 'Sergio Mattarella non può intervenire' : Pesante, ma politica. Più preoccupante è il tentativo di coinvolgere il capo dello Stato' perché spiega Luciani, 'l'articolo 104 della Costituzione stabilisce che il presidente della Repubblica sia ...

Sequestro dei fondi della Lega. Matteo Salvini incontrerà Sergio Mattarella : “Un gravissimo attacco alla democrazia per mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano. Un’azione che non ha

Lega - Cassazione : sequestrati i fondi del partito/ Appello a Sergio Mattarella : “Attacco alla democrazia" : Cassazione, le motivazioni della sentenza: "sequestro soldi della Lega ovunque siano fino al raggiungimento di 49 milioni di euro". Ultime notizie, i fondi sospetti al partito di Salvini(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Giuseppe Conte critico sui dazi - Sergio Mattarella gli fa da sponda : asse contro Di Maio e Salvini? : E' vero che il premier Giuseppe Conte è compresso tra i due leader politici Matteo Salvini e Luigi Di Maio ma è riuscito comunque a tenersi alcuni spazi di manovra autonomi grazie anche alla sponda di ...

Rai - Dagospia : Sergio Mattarella spinge per una nomina di peso a Vincenzo Morgante : Un'indiscrezione, rilanciata da Dagospia , che riguarda niente meno che i vertici della Rai e Sergio Mattarella . Si legge infatti su Dago : 'Gira voce che il presidente Mattarella gradisca una nomina ...

Il no di Sergio Mattarella ai dazi : 'Improvvida stagione non abbia sviluppi' : Proprio le tensioni commerciali, insieme alla crisi politica in Germania, pesano sull'andamento dei mercati europei

Il no di Sergio Mattarella ai dazi : "Improvvida stagione non abbia sviluppi" : Arriva il no di Sergio Mattarella a ogni pensiero di porre dazi anche in Italia. "La speranza è che l'improvvida stagione di minaccia dei dazi non abbia un eccessivo sviluppo e non crei difficoltà" ha detto il presidente della Repubblica al Forum internazionale della cultura del vino alla Luiss a Roma. "Questo settore dimostra come i nostri produttori abbiano la capacità di superare la competizione, di vincerla e di ...

Giuseppe Conte e Sergio Mattarella - filtrano voci terrificanti : 'C'è preoccupazione' - bomba Merkel sull'Italia : Tra Quirinale e Palazzo Chigi nelle ultime ore si parla di 'comprensibile preoccupazione'. Ad angosciare il presidente Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte è la drammatica, per certi versi ...

Migranti - Sergio Mattarella : “Italia contribuisce a dovere accoglienza - ma Ue non ci lasci soli” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda come l'Italia contribuisca al dovere di solidarietà e accoglienza nei confronti dei Migranti ma chiede anche all'Unione europea di "intervenire nel suo insieme, non delegando ai Paesi di primo ingresso". Il capo dello Stato sottolinea come la tragedia dei rifugiati sia sempre più attuale, ribadendo che l'Italia "si conforma alle norme internazionali".Continua a leggere

Sergio Mattarella : "Sui rifugiati l'Europa deve fare di più" : "La comunità internazionale deve operare con scelte politiche condivise e lungimiranti per gestire un fenomeno che interessa il globo intero. L'Unione Europea, in particolare, deve saper intervenire nel suo insieme, non delegando solamente ai Paesi di primo ingresso l'onere di affrontare le emergenze". Lo scrive Sergio Mattarella nella Giornata mondiale del rifugiato. "La gestione attuale dei fenomeni migratori - afferma il Capo dello ...

Sergio Mattarella scrive a Diego Bianchi "Zoro" : "Mi fate divertire". E scherza sulla porta del Quirinale : Lettera da un ammiratore a Propaganda Live, su La7. Si tratta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che declina la richiesta di intervista, ma riserva i suoi complimenti per la trasmissione, che "mi fa divertire".Il conduttore Diego Bianchi, in arte "Zoro", ha mostrato e letto la lettera del capo dello Stato. "Gentile Diego Bianchi, la ringrazio per la richiesta di intervista, che - con una punta di rammarico - non mi è ...

La lettera di Sergio Mattarella a Propaganda live : Una apertura di trasmissione davvero insolita quella di Propaganda live, su La7: questa sera il conduttore Diego Bianchi ha esordito annunciando una 'importante' sorpresa: una lettera del presidente ...

La lettera di Sergio Mattarella a Propaganda live : Una apertura di trasmissione davvero insolita quella di Propaganda live, su La7: questa sera il conduttore Diego Bianchi ha esordito annunciando una "importante" sorpresa: una lettera del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Gentile Diego Bianchi, la ringrazio per la richiesta di intervista, che - con una punta di rammarico - non mi è possibile fare. Colgo questa occasione per esprimerle il mio apprezzamento ...

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive a Propaganda Live (video) : A metà tra l'istituzionale e l'informale, all'ultima puntata di Propaganda Live accade quello che non ti aspetti. La redazione del programma de La7 condotto da Zoro, ha ricevuto una lettera 'anormale'. Generalmente, come ammette anche il conduttore, ne arrivano tante, ma se a scriverti è il Presidente della Repubblica, chi non si sorprenderebbe?Zoro, ammette di non aver mai aperto la busta, che infatti è rimasta ancora sigillata fino al momento ...