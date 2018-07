Secondo GameStop Red Dead Redemption 2 sarà il gioco di maggior successo nel 2018

eurogamer

: Red Dead Redemption 2 sarà il gioco più venduto dell'anno secondo GameStop - GianlucaOdinson : Red Dead Redemption 2 sarà il gioco più venduto dell'anno secondo GameStop - Omegashin : RT @Vitoiuvara: Secondo GameStop, Nintendo ha vinto l'E3 2018. E l’Italia i mondiali. - infoitscienza : Red Dead Redemption 2 sarà il gioco più venduto dell'anno secondo GameStop -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Quanti di voi sono in attesa di Red2? Probabilmente sarete in molti ad aspettare il nuovo episodio della serie targata Rockstar che, a quanto pare, si preannuncia come il titolo diin questo.A confermarlo è la celebre catena diper voce del vice presidente per il merchandising, Eric Bright, che, ai microfoni di Games Industry, ha dichiarato che per quanto riguarda l'anno in corso, il titolo di Rockstar avrà ben pochi rivali."Reduno dei giochi top dell'anno, a mani basse. Avevamo anche una Collector's Edition che abbiamo messo in pre-ordine e che è andata esaurita in un giorno e mezzo. Insomma, c'è un interesse davvero fenomenale in questo. Si tratta di Rockstar, loro fanno videogiochi grandiosi."Read more…