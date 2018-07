Se vi alzate con il piede sbagliato | un motivo c' è ed è scientifico

huffingtonpost

(Di giovedì 5 luglio 2018) Alzarsi con il, prima o poi, capita a tutti: immaginare di avere una giornata stressante ci rende di cattivo umore già pochi secondi dopo aver abbandonato il letto. Ma da cosa nasce questa sensazione? Finalmente i ricercatori hanno dato una spiegazione scientifica a questo malumore di prima mattina. Ma non solo: hanno anche descritto gli effetti che ne scaturiscono e di cui possiamo "soffrire" nel corso della giornata.Stando a quanto riportato sulla rivista "The Journals of Gerontology: Series B", anticipare eventi stressanti ha un impatto negativo sulle nostre funzioni cognitive. In altre parole, apriamo gli occhi al mattino e ci convinciamo di dover vivere 24 h pesanti, destabilizzanti: anche nel caso in cui quei fatti non si verifichino mai, la nostra mente ne risente. Abbiamo meno memoria, ad esempio, e siamo meno brillanti. E tutto per esserci alzati con il ...