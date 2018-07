Se non si abbatte il costo del lavoro per le imprese il Decreto Dignità sarà inutile

Nuoto - Alessandro Miressi : “La fama non mi ha cambiato. Abbattere il muro dei 48?? Devo migliorare ancora molto” : Alessandro Miressi è senza dubbio, tra gli esponenti della nouvelle vague natatoria italiana, quello che ha dato le risposte migliori. Il successo in 48″36 degli Assoluti di Riccione nei 100 stile libero, a precedere il campione europeo in carica Luca Dotto, è stato un segnale che qualcosa nel Bel Paese stesse cambiando. Ora, il giovane torinese di Moncalieri, classe ’98, avrà nei Giochi del Mediterraneo (23-25 giugno) e soprattutto ...

Esperienza europea e genio balcanico - la Serbia abbatte il muro della Costa Rica : il girone del Brasile non è poi così scontato : La Serbia esordisce ai Mondiali di Russia 2018 con una vittoria: Milinkovic-Savic e compagni battono la Costa Rica per 1-0, esprimendo un mix di tecnica e fisicità davvero invidiabili In attesa di vedere il Brasile, vera attrazione del gruppo E, impegnato questa sera contro la Svizzera, la sfida inaugurale del girone mostra una Serbia davvero interessante. La formazione balcanica, ha superato la Costa Rica per 1-0, portando a casa 3 punti ...

Papa Francesco : "I migranti non sono numeri - serve il coraggio di abbattere ogni muro" : Nella questione della migrazione "non sono in gioco solo numeri, bensì persone, con la loro storia, la loro cultura, i loro sentimenti e le loro aspirazioni. Queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, hanno bisogno di una protezione continua, indipendentemente dal loro status migratorio". Lo ha detto il Papa chiedendo maggiore attenzione per i bambini e le famiglie. "Tutti costoro sperano che abbiamo il coraggio di abbattere il ...

Il ciclone Sagar si abbatte sulla Somalia : oltre 20 morti e migliaia di sfollati per le inondazioni : Il ciclone Sagar ha investito la Somalia, provocando 20 morti e migliaia di sfollate nelle inondazioni che hanno colpito il centro/sud del Paese. Secondo le stime delle Nazioni Unite, oltre 750 mila persone sono state colpite dalle alluvioni e almeno 229 mila sono sfollate. Le inondazioni provocate dal ciclone Sagar, hanno colpito anche il Gibuti, dove si stima che siano state colpite tra le 20 e le 30 mila persone. L'articolo Il ciclone Sagar ...