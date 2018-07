Scozia | bimba di 6 anni trovata morta in un hotel abbandonato | fermato un adolescente

Scozia - bimba di 6 anni scompare misteriosamente : trovata morta in un hotel abbandonato : Alesha MacPhail, originaria di di Rothesay, è stato dichiarato scomparso alle 6.25 di oggi. Dopo circa tre ore, la polizia ha rinvenuto il suo corpicino senza vita nei pressi di una struttura abbandonata. Vicini sotto choc: "Tutto questo è terribile, terribile. Siamo distrutti per la famiglia".Continua a leggere

