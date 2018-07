Scoperta una zecca clandestina tra gli uliveti della Puglia

Scoperta una zecca clandenstina tra gli uliveti della Puglia : Napoli, 5 lug., askanews, - Sono tre campani le persone arrestate in flagranza di reato per la produzione a stampa di euro falsi. Scoperti all'interno di di un'abitazione rurale in provincia di ...

Scoperta nello spazio una ‘pistola’ di raggi cosmici capaci di raggiungere la Terra : Scoperta una maxi-fonte di raggi cosmici capaci di raggiungere la Terra: è generata da Eta Carinae, il più luminoso sistema stellare nel raggio di 10.000 anni luce dalla Terra. La descrivono sulla rivista Nature Astronomy i ricercatori del Goddard Space Flight Center della Nasa. Eta Carinae è un sistema binario a 7.500 anni luce dalla Terra, composto da due stelle massicce, una 90 volte più grande la massa del Sole e l’altra 30 volte di ...

Una nuova malattia rara Scoperta alla Federico II : ... dice Claudio Pignata, professore ordinario di Pediatria, che ha identificato la mutazione genetica mai descritta al mondo all'origine della forma severa di immunodeficienza. 'La nuova malattia ...

Canada - 16enne uccisa nel sonno da una rara sindrome - il TSS : la Scoperta dopo un anno : Sara Manitoski, una 16enne canadese, solare e sorridente, è morta a marzo del 2017. dopo un anno, il medico legale ha comunicato la causa della morte di Sara: sindrome da shock tossico o anche nota come TSS. La sciagura è accaduta durante una gita scolastica a Hornby Island, vicino all'isola di Vancouver. La studentessa al mattino era rimasta nel suo letto. Aveva gli occhi chiusi. I compagni di classe credevano che stesse dormendo e si erano ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 2-6 luglio 2018 : una drammatica Scoperta! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 2 luglio a venerdì 6 luglio 2018: una brutta scoperta! Marina decide di denunciare Alberto Palladini! Anticipazioni Un posto al sole: Marina denuncia Alberto! Guido incontra Mariella e decide di parlarle! La vita in fuga di Anita si fa complessa e difficile… Una drammatica scoperta sconvolge gli invitati al compleanno di Marina! Pathos, trepidazione, alta tensione… a ...

Tumori - 4 su 10 sono evitabili : la sfortuna non c’entra. La Scoperta che cambia le nostre vite : È considerato il male del secolo e purtroppo ogni giorno ne sentiamo di tutti i tipi, sia di qualcuno che conosciamo, sia di altre storie che ci vengono raccontate. Parliamo di Tumori, e se è vero che un po’ di fatalismo, diciamo in dosi omeopatiche, aiuta a vivere, esagerare tuttavia serve solo a ingannare noi stessi, per esempio quando confidiamo nel fatto che se un tumore deve venire alla fine verrà, e quindi giù con alcol e sigarette, ...

“Una Scoperta sensazionale!”. Lo hanno ‘trovato’ nel bel mezzo del deserto egiziano. Incredibile ma vero. E la domanda sorge spontanea : “Ma come diavolo ci è finito lì?” : Ci sono passioni che non potranno mai essere spiegate a chi d’amore non s’intende. Il cinema, insieme alla musica, tra tutte le nobili arti del XX secolo, sono quelle che più sono riuscite a infondere gioia, dolore e passione, nel cuore di miliardi di persone in tutto il mondo. Scene colme di patos, accompagnate da una musica celestiale, come quella scritta e diretta da Ennio Morricone in “Nuovo cinema paradiso” di Giuseppe Tornatore, ve ...

Scoperta una santabarbara della Locride 28 arresti : Armi a volontà: fucili, kalashnikov e pistole. Mitragliatori AK 47, pistole calibro 9 Luger, Walter PPK e 44 Magnum. E’ stato

Astronomia : 40 anni fa la Scoperta di Caronte - la più grande luna di Plutone : Veniva scoperto 40 anni fa, nel 1978, Caronte, il satellite naturale più grande del pianeta nano Plutone. La luna è stata osservata dagli astronomi James Christy e Robert Harrington grazie all’osservatorio Navale a Flagstaff, in Arizona. La scoperta è avvenuta per caso il 22 giugno del 1978, mentre i due astronomi erano impegnati in calcoli relativi all’orbita di Plutone, ed è stata confermata il 2 luglio 1978. E’ stato solo il ...

Una Vita anticipazioni : ELVIRA fa una Scoperta sulla morte della madre! : A Una Vita sta per iniziare una storyline che avrà come protagonisti Arturo Valverde (Manuel Regueiro) e sua figlia ELVIRA (Laura Rozalen). Quest’ultima infatti, nel corso dell’anniversario di morte della madre Mercedes, inizierà ad interrogarsi sulla “strana” Vita coniugale dei genitori e non capirà per quale ragione il Colonnello eviti sempre di parlare del giorno in cui ha perso sua moglie… Dando uno sguardo alle ...

Perché la Scoperta dell'acqua calda è una delle più importanti della storia : Ma riusciremo a essere moderni? Capisco che non è facile, ci vuole senso di responsabilità, ma ci vogliamo provare? La modernità, lo sappiamo, regala parecchi benefici, ma sta portando con sé un ...

Scoperta prima opera di Leonardo Da Vinci : un rebus di numeri svela l’autoritratto su una maiolica : Una piccola maiolica con l'arcangelo Gabriele che in realtà nasconderebbe l'autoritratto di Leonardo Da Vinci diciannovenne appena uscito dalla bottega del Verrocchio. Dopo tre anni di ricerche, la Scoperta è avvenuta grazie alla decodifica di un rebus di numeri inseriti dallo stesso Leonardo a firma della sua opera.Continua a leggere