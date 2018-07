Scomparso dopo la cena con i colleghi | era morto in un incidente

today

: Sparito dopo cena coi colleghi, morto: era finito con l’auto in una scarpata - CorriereTorino : Sparito dopo cena coi colleghi, morto: era finito con l’auto in una scarpata - zazoomblog : Vercelli. Scomparso dopo la cena coi colleghi: trovato morto in auto dopo sei giorni - #Vercelli. #Scomparso… - leoberthi : RT @allnews24eu: Scomparso dopo una cena con i colleghi, trovato morto 52enne di Mazzè - -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Venerdì scorso avevato con idella ditta Crm, dove era impiegato come tecnico, nel ristorante La Piazzetta di Saluggia (Vercelli), paese in cui ha sede l'azienda. Ma la moglie Nadia e i suoi tre figli non...