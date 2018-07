: #UltimOra Trovato morto il bimbo di 3 anni scomparso stamattina lungo un canale a #BassanodelGrappa #Canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Trovato morto il bimbo di 3 anni scomparso stamattina lungo un canale a #BassanodelGrappa #Canale50 - Agenzia_Ansa : Trovato morto nel canale il bimbo scomparso nel vicentino - TgrVeneto : Esito drammatico delle ricerche del bimbo scomparso a #Bassano del Grappa -

Era nato in Algeria, durante la lunga fuga da fame e privazioni dei suoi genitori dalla Costa d'Avorio,ma per lui, 3 anni, la strada verso la libertà si è interrotta in und'acqua. E' statoa Rosà ila Bassano del Grappa (VI). Il piccolo stava giocando in un cortile vicino alla struttura per migranti che da mesi ospitava la famiglia. La mamma lo ha perso di vista e ha lanciato l'allarme. L'ipotesi è che sia caduto in acqua, è annegato e la corrente lo ha trascinato per circa 5 chilometri.(Di giovedì 5 luglio 2018)