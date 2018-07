Sciopero di 24 ore di piloti e assistenti di volo Ryanair | aerei a terra in Italia il 25

Ryanair : sindacati - il 25 luglio Sciopero 24 ore piloti e assistenti volo(2) : (AdnKronos) – Dopo lo stop del 25 luglio proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti, il 26 luglio a incrociare le braccia sarà il personale di Ryanair in Spagna, Portogallo e Belgio. I sindacati dei vari Paesi europei sono, dunque, sul piede di guerra. “Nessun progresso è stato fatto, nonostante Ryanair abbia affermato di essere in trattative con i sindacati in tutta Europa”, riferisce la International Transport Workers’ ...

Ryanair - sindacati : il 25 Sciopero di 24 ore piloti e steward : Roma, 5 lug., askanews, - 'Proclamato lo sciopero di 24 ore di piloti ed assistenti di volo Ryanair basati in Italia, per il prossimo 25 luglio'. Ad annunciarlo le segreterie nazionali di Filt Cgil e ...

Cuba - liberato biologo oppositore in Sciopero della fame : Cuba, liberato biologo oppositore in sciopero della fame Cuba, liberato biologo oppositore in sciopero della fame Continua a leggere L'articolo Cuba, liberato biologo oppositore in sciopero della fame proviene da NewsGo.

Atac : Sciopero di 24 ore differito da UGL : Roma – “Con riferimento allo Sciopero indetto per domani, venerdì 6 luglio, si ricorda che il sindacato Ugl, grazie al protocollo d’intesa siglato ieri pomeriggio presso l’Assessorato alla Citta’ in Movimento di Roma Capitale, ha differito lo Sciopero di 24 ore che avrebbe interessato il trasporto pubblico capitolino. Resta confermata l’agitazione di 4 ore proclamata dal solo sindacato Cambiamenti M410 nella ...

Sciopero dei trasporti : venerdì 6 luglio a rischio autobus - tram e metro per 24 ore : Un venerdì nero per gli utenti Atac e Roma Tpl che prenderanno autobus, tram e metro. Il trasporto pubblico, infatti, sarà a rischio per lo Sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Ugl e per l'...

Roma : Sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici : Roma – Trasporto pubblico a rischio venerdì 6 luglio a Roma. E’ stato infatti indetto uno Sciopero di 24 ore dal sindacato Ugl e un’agitazione di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, proclamata dal sindacato Cambia-menti M410. Lo Sciopero di 24 ore è indetto a livello regionale. Per rivendicare maggiore sicurezza a beneficio dei lavoratori. Come seguito a quello di 4 ore dello scorso 8 giugno. Saranno interessate le linee Atac (bus, ...

Sciopero a Roma : venerdì 6 luglio a rischio autobus e metro per 24 ore : Sciopero a Roma il 6 luglio prossimo. Un venerdì nero per gli utenti Atac e Roma Tpl che prenderanno autobus, tram e metro. Il trasporto pubblico, infatti, sarà a rischio per lo Sciopero di 24 ore ...

Torino - contro i licenziamenti Sciopero di otto ore dei dipendenti Italiaonline : I lavoratori del gruppo Italiaonline scioperano oggi otto ore per dire no ai licenziamenti e ai trasferimenti. In concomitanza dell'incontro al ministero del Lavoro si sono tenuti presidi a Roma e a ...

Sciopero benzinai - vince Luigi Di Maio : revocato a poche ore dal via - slitta la fatturazione elettronica : In queste ore al ministero dell'Economia stanno scrivendo la norma che entrerà nel decreto dignità'.

Sciopero benzinai : stop di 24 ore?/ Ultime notizie : Di Maio frena - rinviata fatturazione elettronica : Sciopero benzinai di 24 ore scongiurato dall'ultimo intervento di Di Maio? fatturazione elettronica rinviata al prossimo gennaio 2019 dopo le proteste dei sindacati.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:28:00 GMT)

Benzinai in Sciopero : pompe chiuse per 24 ore : Confermato pienamente lo sciopero indetto dai Benzinai per la prossima settimana. I distributori saranno chiusi su strade e autostrade del nostro Paese per 24 ore, dalle 22 di lunedì 25 giugno alle 22 di martedì 26 giugno. Questo sciopero, indetto da tre diverse associazioni di categoria, servirà secondo i sindacati a chiedere che venga posticipata l'entrata in vigore della fatturazione elettronica, attualmente prevista già a partire dal 1 ...