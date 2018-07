SCIENZ@SCUOLA Dalle tigelle…ai numeri decimali

SCIENZa e comunicazione : al via la 9ª edizione della scuola di Giornalismo Scientifico di Erice : Al via ieri la nona edizione della scuola Internazionale di Giornalismo Scientifico di Erice (EISSJ) che ogni anno offre 35 borse di studio per giovani giornalisti e comunicatori scientifici di tutto il mondo. L’edizione 2018 è dedicata alle nuove sfide e opportunità che dovrà affrontare la fisica fondamentale, “What’s next: Challenges and Opportunities for Tomorrow’s Fundamental Physics”, e come ogni anno si svolgerà a Erice, suggestiva ...