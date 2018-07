SCIENZA&LIBRI Plant revolution | le piante hanno già inventato il nostro futuro

ilsussidiario

: L'attesa è quasi finita, come ogni estate si parte per un nuovo viaggio con #Superquark! Da oggi #4luglio in prima… - RaiUno : L'attesa è quasi finita, come ogni estate si parte per un nuovo viaggio con #Superquark! Da oggi #4luglio in prima… - Raiofficialnews : Un’intera serata in compagnia di Piero Angela! Da stasera torna #Superquark e i suoi racconti del mondo della scien… - LaStampa : Il mare più bello è ancora in Sardegna -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Un libro di botanica che presenta in modo scorrevole le caratteristiche, anche complesse, dei vegetali. Per imparare dove nasce e come si conserva la bellezza del mondo in cui viviamo.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:35:00 GMT)