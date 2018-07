Sci di fondo | piccole modifiche al programma dei fondisti | azzurri a Predazzo fino a

Banca MPS Scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Ribasso scomposto per l' istituto di Rocca Salimbeni , che esibisce una perdita secca del 2,11% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Monte Paschi è più fiacca rispetto all'andamento ...

Under Armour Scivola in fondo al mercato di New York : Aggressivo ribasso per Under Armour , che passa di mano in perdita del 3,48%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&P-500 . Ciò significa ...

Sci di fondo - test fisiologici al CeRism di Rovereto : otto gli azzurri convocati dal dt Marco Selle : otto convocati dal direttore tecnico Marco Selle per i test fisiologici al CeRism di Rovereto, poi il gruppo si allarga per il raduno di Predazzo Si svolgeranno fra lunedì 2 e martedì 3 luglio al CeRism di Rovereto (Tn) una serie di test fisiologici che coinvolgeranno Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori, Elisa Brocard, Greta Laurent, Ilaria Debertolis e Caterina Ganz. A questi si ...

Costa d’Avorio - un nuovo fondo per finanziare Scienza - tecnologia e innovazione : È stato creato in Costa d’Avorio il fondo per la scienza, la tecnologia e l’innovazione (FONSI) finalizzato all’erogazione di finanziamenti per la ricerca scientifica. Lo ha annunciato mercoledì a Yamoussoukro il ministro ivoriano della Comunicazione e portavoce del governo, Bruno Nabagné Koné. Questo fondo, frutto di un partenariato scientifico fra la Costa d’Avorio e la Svizzera, rientra nell’attuazione del ...

Richemont Scivola in fondo al mercato di Zurigo : A picco la holding del lusso , che presenta un pessimo -2,18%. La tendenza ad una settimana di Richemont è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale cedimento potrebbe innescare ...

Sci di fondo – Primo appuntamento di stagione alla 29ª edizione de “La Sgambeda” : L’1 e 2 dicembre a Livigno (SO) la 29.a edizione de “La Sgambeda”, dedicata alla tecnica libera e agli amatori, ma anche ai campioni individuali Visma Ski Classics Il prossimo dicembre (1 e 2) “La Sgambeda” numero 29 riserverà un inizio di stagione scoppiettante per tutti gli appassionati di sci di fondo, dagli amatori ai campioni Visma Ski Classics. A Livigno (SO) la neve arriva prima e l’altitudine rende possibile allenarsi perfettamente in ...

Ratti Scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Affonda sul mercato la big italiana del tessile , che soffre con un calo del 2,82%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Fabrizio Pagani laScia il Tesoro e viene assunto dal fondo statunitense Muzinich : MILANO - Fabrizio Pagani lascia il Tesoro e approda al fondo newyorchese Muzinich. Il capo della segreteria tecnica del ministero è stato per anni il vero braccio destro di Pier Carlo Padoan , anche ...

Scivola in fondo al mercato Aeffe : A picco la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che presenta un pessimo -2,23%. La tendenza ad una settimana di Aeffe è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury ...

Sci di fondo - le squadre under 23 maschile e femminile pronte per il primo collegiale di Forni Avoltri : Il gruppo under 23 a Forni Avoltri con il nuovo coordinatore giovanile Piller Cottrer e i tecnici Cardini e Pasini Sarà Forni Avoltri (Ud) ad ospitare il primo collegiale delle squadre under 23 maschile e femminile. Il direttore tecnico Marco Selle ha convocato da venerdì 8 a venerdì 15 giugno quattordici atleti nella località friulana: si tratta di Stefan Zelger, Simone Da Prà, Michael Hellweger, Paolo Ventura, Giacomo Gabrielli, Mikael Abram, ...

Scivola in fondo al mercato Royal Bank Of Scotland : Si muove in profondo rosso Royal Bank Of Scotland , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,49% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Royal Bank Of Scotland è più fiacca ...

Tunisia convoca ambaSciatore italiano dopo frasi Salvini su migranti : "Profondo stupore" : La Tunisia esprime "il suo profondo stupore per le dichiarazioni del ministro degli Interni italiano sul dossier immigrazione" e quindi chiama l'ambasciatore italiano a rapporto. Salvini aveva detto:"La Tunisia non manda in Italia gentiluomini, ma spesso e volentieri galeotti" ma si dice pronto ad un incontro

