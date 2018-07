Scatta lo sciopero Ryanair | stop ai voli in Italia ed Europa il 25 e il 26 luglio

Bomba Italiaonline per Di Maio Scatta lo sciopero nazionale Licenziamento per 330 dipendenti : Dopo una lunga trattativa partita il 20 marzo, se non si troverà entro il 2 luglio un accordo al Dicastero di via Fornovo fra l'azienda e il sindacato sugli esuberi, la mattina successiva potrebbero Scattare le lettere di Licenziamento per 400 lavoratori della web company Segui su affaritaliani.it

Benzina - i gestori decidono di rinviare lo sciopero : doveva Scattare questa sera : Una decisione persa dopo le rassicurazioni del ministro sul rinvio della fatturazione elettronica che sarebbe dovuta scattare dal prossimo primo luglio. Lo sciopero di 24 ore dei gestori delle pompe...

La denuncia del sindacato : "Licenziato lavoratore non vedente". Scatta lo sciopero : La Sirti, azienda italiana specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di rete, avrebbe licenziato a Genova un lavoratore non vedente. È quanto denuncia in un comunicato la...

Ilva - operaio muore travolto da una fune. Scatta lo sciopero : Ilva, operaio muore travolto da una fune. Scatta lo sciopero L’incidente è avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal Siderurgico. Il giovane che ha perso la vita lavorava per una ditta in appalto. Protesta immediata dei sindacati Parole chiave: ...

Porti : a Trieste Scatta lo sciopero contro la deregulation : Braccia incrociate per l'intera giornata, domani, per i portuali e i lavoratori dei servizi tecnico nautici. A proclamare lo sciopero, che a Trieste sarà accompagnato da un presidio in programma dalle ...

ENAV - Scatta lo sciopero nazionale : Teleborsa, - Disagi per chi dovrà viaggiare in aereo a causa degli scioperi nazionali comunicati nei giorni scorsi dall' ENAV . Due distinte le azioni di sciopero: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 l'...

