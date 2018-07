Scarlett Johansson nella bufera per nuovo ruolo

gqitalia

(Di giovedì 5 luglio 2018)è al centro di una polemica bella accesa. Il motivo del contendere? Ilda transgender affidatale dal regista Rupert Sanders nel film Rub & Tug, le cui riprese inizieranno (pare) a breve. Il film racconterà la vera storia di Jean Marie Gill, che negli anni’70 riuscì a farsi largomalavita di Pittsburgh, trasformando un salone di massaggi da lei gestito in un’attività di copertura per un giro di prostituzione e riciclaggio di denaro. E per farlo assunse un’identità maschile, facendosi chiamare Dante ‘Tex’ Gill. Rupert Sanders, che crede moltodiva avendo lavorato già con lei in Ghost in the Shell, ha subito pensato a lei per questo non facile. Però i membri della comunità LGBTQ non sono d’accordo: non perché provino antipatia nei suoi confronti, ma semplicemente per il fatto che secondo loro sarebbe dovuto ...