Scaletta di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio | orari apertura casse e cancelli di San

optimaitalia

: Scaletta di #Beyoncé e #JayZ a #Milano il 6 luglio, orari apertura casse e cancelli di #SanSiro: come raggiungere l… - OptiMagazine : Scaletta di #Beyoncé e #JayZ a #Milano il 6 luglio, orari apertura casse e cancelli di #SanSiro: come raggiungere l… - loullabey : RT @parishatzi: Beyoncé e Jay-Z: ecco la lunghissima scaletta dell’OTRII Tour - parishatzi : Beyoncé e Jay-Z: ecco la lunghissima scaletta dell’OTRII Tour -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Con la riccadie Jay-Z ail 6va in scena il primo dei due concerti italiani dell'On The Run Tour II, la seconda tournée congiunta dei coniugi Carters, reduci dalla pubblicazione dell'album di duetti Everything Is Love.Nelladie Jay-Z a, sul palco dello stadio San Siro, si alterneranno brani di entrambi eseguiti talvolta in duetto talaltra in versione solista, insieme ad alcune delle loro partnership più celebri come Drunk in Love e Family Feud.Ecco ladell'OTR II realizzata a Colonia, in Germania, nell'ultima data prima dei due concerti italiani die Roma del 6 e 8.Holy Grail (duetto)Part II (On the Run) (duetto)Bonnie & Clyde (duetto)Beach Interlude ("When The Lights Are Low" dei The Paragons)Drunk in Love (duetto)Diva / CliqueDirt Off Your Shoulder (Jay-Z)On to the Next One ...