Scala Statua della Libertà per protesta | arrestata un' attivista

New York - Scala la statua della libertà nel giorno dell’indipendenza per protestare contro Trump. Arrestata una donna : Per protestare contro Donald Trump, una donna ha tentato di ‘scalare’ la statua della libertà nel giorno in cui negli Stati Uniti si festeggiava la festa dell’indipendenza. Agli agenti intervenuti, la donna ha detto che non sarebbe scesa “fino alla liberazione di tutti i bambini”, riferendosi ai figli dei migranti che sono stati tolti ai genitori e chiusi in centri di detenzione. Dopo tre ore di negoziati, la donna è ...

