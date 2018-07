: Savona: investimenti per salvare l'euro - TelevideoRai101 : Savona: investimenti per salvare l'euro - FocusEconomia : #Governo, investimenti pubblici per salvare l'#euro ++ Comitato interministeriale Ue con Savona-Salvini-Di Maio-Tri… - webnauta5_9 : RT @comAttiva: Il pensiero di Paolo Savona in merito ai correttivi necessari se si vuole salvare l’Europa. -

Esordio per il comitato per gli Affaripei presieduto dal ministro, al quale hanno partecipato i due vicepremier,Salvini e Di Maio, e numerosi ministri."Intraprendere iniziative per una stretta connessione tra l'architettura istituzionale e le politiche di stabilità e di crescita,se si vuole che il mercato comune e l'sopravvivano sul piano del consenso politico." "Assicurare la realizzazione dipubblici per innalzare l'insoddisfacente tasso di crescita reale", così nella nota a termine dei lavori.(Di giovedì 5 luglio 2018)