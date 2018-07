: Violenze in famiglia, testimoni 427mila bimbi. Dossier Save The Children e installazione 'immersiva' a Roma - Agenzia_Ansa : Violenze in famiglia, testimoni 427mila bimbi. Dossier Save The Children e installazione 'immersiva' a Roma - SkyTG24 : Save the Children Italia: 427mila bimbi testimoni violenze domestiche - juventusfc : Juventus e #JuniorMembership al fianco di @SaveChildrenIT ! ???????? -

Un dossier di "the" sulle violenze domestiche in Italia, con inedite elaborazioni realizzate assieme all'Istat, stima che 472 mila minori abbiano vissuto o siano stati spettatori ditra le mura domestiche spesso a danni delle loro madri. Emerge dal rapporto una cifra record di donne maltrattate nei cinque anni presi in esame dal dossier. Sarebbero 1,4 mln le maltrattate, di cui 550 mila vittime silenti: non denunciano e solo nel 7% dei casi si rivolgono al medico.(Di giovedì 5 luglio 2018)