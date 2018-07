Sassuolo | domani la presentazione di Boateng

calcioweb.eu

: #Calciomercato | FOTO - #Sassuolo, #Boateng a Milano: domani la firma sul contratto ?? - DiMarzio : #Calciomercato | FOTO - #Sassuolo, #Boateng a Milano: domani la firma sul contratto ?? - festletteratura : Durante il mese di luglio inizia il tour di #FestLet per biblioteche, librerie e centri civici in giro per Mantova… - AlfredoPedulla : Politano: l'Inter vuole chiudere entro domani alle sue condizioni. E aspetta una telefonata del Sassuolo -

(Di giovedì 5 luglio 2018) L’annuncio dell’arrivo di Kevin Princealnel giorno del raduno della squadra la sua– ha aperto la prima giornata in neroverde di Roberto De Zerbi, il nuovo tecnico che prende il posto di Beppe Iachini. “è un giocatore di qualità – ha detto l’allenatore – intelligente, maturo e può ricoprire vari ruoli. Può essere il nostro valore aggiunto”. De Zerbi ha aggiunto di essere arrivato al“con un anno di ritardo perché 12 mesi fa avevo dato la mia parola al Las Palmas. Non voglio fare la comparsa, cercherò di essere utile rispettando quanto è stato fatto in passato. Sono rimasto colpito dalla grande passione del patron Squinzi”. Rispetto alla richiesta di squalifica di tre mesi nell’ambito del caso Foggia, il tecnico ha detto che “patteggiando sarei andato ...