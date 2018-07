Sara Affi Fella si difende dalle dichiarazioni dell' ex fidanzato | ' Ha giocato sporco'

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati per colpa di Lorenzo Riccardi? L’ultima indiscrezione : Uomini e Donne, c’entra Lorenzo Riccardi con la fine della storia tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni? L’ultima dichiarazione dell’ex tronista Lorenzo Riccardi continua ad essere una presenza ingombrante quando si parla di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Da quando i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati (ma in […] L'articolo Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati per colpa di ...

Sara Affi Fella attacca di nuovo Luigi e smentisce il flirt con Nicola : Luigi Mastroianni: il nuovo sfogo di Sara Affi Fella che parla anche del suo ex Nicola Panico Sara Affi Fella si è Affidata nuovamente al magazine di Uomini e Donne per urlare un suo nuovo sfogo contro Luigi Mastroianni e per parlare del presunto ritorno di fiamma con Nicola Panico. L’ex tronista ha affermato che Luigi ha sempre giocato sporco: il ragazzo infatti il giorno prima che uscisse la sua intervista aveva rivelato a Sara di aver ...

Uomini e Donne - parla Sara Affi Fella : Luigi? “Di una bassezza unica. Ha giocato sporco” : Uomini e Donne, le ultime dichiarazioni di Sara Affi Fella: Luigi? “Di una bassezza unica.Ha giocato sporco…Aveva fretta di lasciarmi” Continua la diatriba tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Questa volta, però, a dire la sua è stata l’ex tronista. Quest’ultima, infatti, al settimanale Uomini e Donne Magazine, ha voluto raccontare la sua verità. Luigi? “Ha giocato […] L'articolo Uomini e Donne, ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Sara Affi Fella nella casa? Ilary Blasi pronta a sfruttare l'occasione

UOMINI E DONNE/ Sara Affi Fella annuncia importanti novità dopo la rottura con Luigi (Trono Classico)

Sara Affi Fella e Nicola Panico di nuovo insieme? L’ultima dichiarazione di lui : Uomini e Donne, è finita veramente tra Sara Affi Fella e Nicola Panico? L’ultima dichiarazione dell’ex fidanzato Forsedella tronista Sara Affi Fella e Nicola Panico torneranno insieme? È questo che molti fan di Uomini e Donne si stanno tutt’oggi chiedendo da quando hanno saputo della fine della storia tra l’ex tronista e Luigi Mastroianni. Quanto […] L'articolo Sara Affi Fella e Nicola Panico di nuovo insieme? ...

Sara Affi Fella felice dopo l’addio a Luigi : il nuovo progetto : Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella voltano pagina dopo la rottura Il polverone sollevato dalla fine della storia tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sembrerebbe essersi placato. A pochi giorni dalla notizia dell’addio tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, la 22enne di Venafro è apparsa decisamente felice sui social, segno che il capitolo Luigi Mastroianni sarebbe definitivamente chiuso. Su Instagram storie Sara ha ammesso ...

Grande Fratello Vip 3 - Sara Affi Fella - Marco Ferri e Giorgio Manetti nel cast? : La stagione estiva si fa calda e con lei si movimenta la carovana delle voci sui vip che potrebbero varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip che si è rimesso in moto in vista della terza edizione che ripartirà nel mese di Settembre. Recentemente vi abbiamo già dato alcune indiscrezioni riguardanti i nomi di Elisabetta Gregoraci, Sara Tommasi ma anche Karina Cascella e Francesco Monte.Ora arrivano nuovi rumors che, se ...

Lorenzo Riccardi smentisce il ritorno di fiamma con Sara Affi Fella : Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi: tra loro nessun riavvicinamento Ieri pomeriggio Lorenzo Riccardi e Sara Affi Fella si sono incontrati in un noto centro commerciale a Napoli. Difatti alcuni fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi li ha incontrati in un bar del suddetto centro. Un incontro, che ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social, e non solo. Infatti sono stati tanti a pensare che tra i due possa ...

Uomini e Donne : Sara Affi Fella e Nicola Panico torneranno insieme? Le parole di Lidia Vella e Selvaggia Roma : L'ex gieffina siciliana e l'ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, concordano su un ritorno di fiamma tra Sara e Nicola.

UOMINI E DONNE/ Sara Affi Fella sbotta su Instagram : "L'unica vergogna che provo è per voi" (Trono Classico)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella presa di mira sui social : l’ultimo sfogo dell’ex tronista : Uomini e Donne, Sara Affi Fella presa di mira e insultata sui social: l’ex tronista sbotta e risponde alle accuse Continua l’ondata di odio sul web ai danni di Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, da quando ha ufficializzato la fine della storia con Luigi Mastroianni è stata perennemente attaccata sui […] L'articolo Uomini e Donne, Sara Affi Fella presa di mira sui social: l’ultimo sfogo ...

Sara Affi Fella e Nicola Panico? Lo scoop di Lidia Vella : “Potrebbe essere che non si siano mai lasciati” : Uomini e Donne, Sara Affi Fella e Nicola Panico non hanno mai smesso di frequentarsi? Lidia Vella lancia lo scoop Sul triangolo amoroso che ha coinvolto in questi giorni Sara Affi Fella, Luigi Mastroianni e Nicola Panico ha detto la sua oggi anche Lidia Vella, ex concorrente del GF. La gieffina, a Non succederà più […] L'articolo Sara Affi Fella e Nicola Panico? Lo scoop di Lidia Vella: “Potrebbe essere che non si siano mai ...