: #Salvini:'Bizzarro non parlare al Colle' - CyberNewsH24 : #Salvini:'Bizzarro non parlare al Colle' - TelevideoRai101 : Salvini:'Bizzarro non parlare al Colle' - Bobbio65M : RT @Fabry2466lc: @Emanuel26848690 @deboraderai @_Ritter_17 @matteosalvinimi è bizzarro che ad ogni tweet di Salvini, compaiano migliaia di… -

"Mi sembrache non possa andare acon il Presidente della Repubblica,è il garante della Costituzione". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteocommenta le critiche arrivate dall'Anm sull'incontro al Quirinale, perdella sentenza sui fondi della Lega. "Parlerò con il Presidente del fatto che la Lega sarebbe il primo partito messo fuorilegge con una sentenza non definitiva per degli errori di 10 anni prima, in cui non c'entro per niente".(Di giovedì 5 luglio 2018)