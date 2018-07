Salvini | stretta sulle richieste di asilo | ' Velocizzare gli esami delle pratiche'

Migranti - circolare di Salvini ai prefetti : stretta sulla concessione della protezione umanitaria : Giro di vite sull’asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiede una velocizzazione nell’esame delle istanze ed una stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso (quest’anno salito a quota 28%) e per il quale si invitano le commissioni alla ...

Boeri : «Pensioni - immigrati necessari. Con la stretta aumentano i clandestini». Salvini : «Vive su Marte» : Il presidente dell'Inps Tito Boeri torna ad avertire il governo: senza immigrati non si pagano le pensioni. In occasione della Relazione annuale dell'istituto di...

Salvini e Di Maio - stretta di mano a Confartigianato. Leader M5s : 'Pronta abolizione vitalizi' : stretta di mano tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, entrambi ospiti dell'assemblea di Confartigianato. Il Leader pentastellato è stato accolto in platea dal ministro dell'Interno. "Per evitare che i ...

Migranti - Salvini partito per la Libia : incontro con al-Serraj per la stretta : 'Qui Tripoli, ho appena incontrato il ministro dell'Interno libico Abdulsalam Ashour. Il mio impegno sarà massimo per rinsaldare l'amicizia tra i nostri due Paesi e la collaborazione su tutti i fronti,...

Salvini - stop ai vu cumprà in spiaggia/ Ultime notizie - multe da 7mila euro : stretta su acquirenti e ambulanti : Salvini: multa a chi compra da venditori ambulanti secondo la direttiva "Spiagge Sicure" in partenza da fine giugno. Chi riguarda, cosa prevede e quali sono i rischi.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 18:09:00 GMT)

Salvini prepara la stretta sui venditori ambulanti in spiaggia : Il prossimo obiettivo di Matteo Salvini sono i venditori ambulanti che riempiono le spiagge d'estate, spesso con prodotti contraffatti. Il ministro dell'Interno lo ha promesso all'assemblea di Confesercenti: "Stop all’invasione dei vu cumprà sulle spiagge - ha dichiarato - ma anche stop alla fabbricazione e diffusione di falsi prodotti griffati". La direttiva "Spiagge Sicure" ...

Esami di maturità 2018 - Bassani e le persecuzioni razziali per l’analisi del testo. Ascanio Celestini : “Con Salvini tema di stretta attualità” : Era considerata tra le più papabili, una traccia sulle leggi razziali. E come da previsioni, è arrivata. Agli oltre 500mila maturandi alle prese con la prova di italiano è stata proposta infatti l’analisi di un brano tratto da Il giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani, romanzo narrato in prima persona da un giovane ebreo di Ferrara che racconta le persecuzioni negli anni del Fascismo. persecuzioni che, come fa notare l’attore, scrittore e ...

Migranti - Salvini avvisa 2 navi Ong/ “La pacchia è stra-finita” - stretta governo : "alimentano traffico umani" : Migranti, Matteo Salvini su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 23:23:00 GMT)