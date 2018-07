Salvini | stretta su concessioni asilo E donne incinte e bambini restano in Italia

Migranti - stretta di Salvini sulla protezione umanitaria per mamme - malati - bambini : la circolare inviata ai prefetti : ROMA - Un giro di vite brutale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, che si propone di rendere più stringenti i criteri per la concessione di questa tutela a donne, bambini, malati e ...

Migranti : stretta di Salvini su asilo - stop a chi non ha diritto : "Con una circolare a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, ho personalmente richiesto velocità e attenzione nel dare accoglienza a chi scappa veramente dalla guerra ma anche nel bloccare tutti coloro che non ne hanno diritto". Lo scrive su twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini. “Donne incinte, bambini e rifugiati restano in Italia - ...

Migranti - la circolare di Salvini ai prefetti : stretta su diritto all'asilo : "Finora è stata legittimata la presenza sul territorio di persone che non hanno i requisiti per il permesso umanitario". E cita situazioni collegate "allo stato di salute, alla maternità, alla minore ...

Salvini - stretta sui migranti : "Accoglienza a chi scappa veramente dalla guerra" : "Con una circolare a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, ho personalmente richiesto velocità e attenzione nel dare accoglienza a chi scappa veramente dalla...

Migranti - circolare di Salvini ai prefetti : stretta sulla concessione della protezione umanitaria. ‘Asilo solo a chi ne ha diritto’ : Velocizzazione nell’esame delle istanze e stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. È questo il contenuto della circolare che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha inviato a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale per un giro di vite sull’asilo. Nel mirino finisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso ...

Migranti - circolare di Salvini ai prefetti : stretta sulla concessione della protezione umanitaria. “Asilo solo a chi ne ha diritto” : Velocizzazione nell’esame delle istanze e stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. È questo il contenuto della circolare che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha inviato a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale per un giro di vite sull’asilo. Nel mirino finisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso ...

Salvini - stretta su concessioni asilo per donne incinte - malati e bambini : Giro di vite sull'asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, chiede una ...

Diritto asilo - stretta di Salvini : 'Bloccare chi non ha diritto' : Roma, 5 lug., askanews, - 'Con una circolare a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, ho personalmente richiesto velocità e attenzione nel dare ...

Salvini - stretta su concessioni asilo per donne incinte - malati e bambini : Giro di vite sull'asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, chiede una ...

Stretta di Salvini sul diritto d'asilo : Dispone controlli più rigorosi sulle richieste di asilo e più celeri procedure di esame delle istanze la circolare inviata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini alle prefetture italiane e ai ...

Migranti - Salvini scrive ai prefetti : "Stretta sulle richieste di asilo per motivi umanitari" : Il capo del Viminale in una lettera indirizzata a prefetti ha chiesto un giro di vite sulla concessione dell'asilo. Tra gli altri obiettivi canche una velocizzazione nell'esame delle istanze e una stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La stretta di Salvini sull'asilo. "Darlo solo a chi ne ha diritto" : una svolta sul tema della protezione umanitaria quella che arriva da una circolare che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha inviato ai prefetti, alla commissione incaricata di decidere sul ...

Salvini - stretta sulle richieste di asilo : 'Velocizzare gli esami delle pratiche' : Giro di vite sull'asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, chiede una ...

Circolare di Salvini ai prefetti : «Stretta sulla concessione del diritto di asilo» : La stretta riguarda in particolare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari che quest’anno è salita al 28%