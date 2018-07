Salvini segue d' Aquino e Aristotele Peso importante di Gianfranco Miglio

"Salvini segue d'Aquino e Aristotele Ruolo importante di Gianfranco Miglio" : Matteo Salvini si ispira a Tommaso d'Aquino con la persona che viene prima dell'economia? La tesi portata avanti su Affaritaliani.it da Benedetto Ippolito fa discutere. Il filosofo e politologo Marcello Veneziani interviene nel dibattito con un'intervista ad Affaritaliani.it Segui su affaritaliani.it

Di Maio non segue Salvini : con Boeri lavoreremo bene su vitalizi e pensioni d'oro : 'Non so se andremo d'accordo su tutto ma sul tema delle pensioni d'oro e dei vitalizi lavoreremo bene'. Così il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, intervenendo alla presentazione del Rapporto Inps. ...

Sui vitalizi Salvini lascia la Casellati e segue Fico : «Prima si tagliano e meglio è». La frase è secca come è secco il modo in cui Salvini lascia sola Maria Elisabetta Casellati che ha opposto non pochi dubbi su procedure e legittimità...

Sui vitalizi Salvini lascia la Casellati e segue Fico : «Prima si tagliano e meglio è». La frase è secca come è secco il modo in cui Salvini lascia sola Maria Elisabetta Casellati che ha opposto non pochi dubbi su procedure e legittimità...

Migranti - Medici senza frontiere a Salvini : ‘Torture in Libia non sono retorica. Ecco le conseguenze fisiche e mentali su pazienti’ : Al rientro dalla Libia aveva detto che le torture dei Migranti e rifugiati sono “retorica” e alcuni centri d’accoglienza sono “all’avanguardia”. Frasi, quelle di Matteo Salvini, che hanno portato Medici senza frontiere ad esprimere “dissenso” perché molti dei pazienti assistiti dalla ong a Roma “sono passati attraverso la Libia” e lì “sono stati torturati e maltrattati”, ...

Vaccini - Salvini : “10 sono troppi”. Di Maio lo segue : “Rivedere il decreto Lorenzin”. E sottosegretario M5s vede Free Vax : Prima Matteo Salvini contro i dieci Vaccini obbligatori, quindi lo segue Luigi Di Maio che rilancia: “Rivedere il decreto Lorenzin”. Ma la notizia che più fa discutere risale a ieri: il sottosegretario agli Interni Luigi Gaetti ha ricevuto una delegazione Free Vax al Viminale. “Incontro privato tra vecchi amici”, si è giustificato interpellato da ilfattoquotidiano.it. L'articolo Vaccini, Salvini: “10 sono ...

Caso Aquarius - conseguenze penali per il governo : rischio condanna internazionale. Esposto in procura contro Matteo Salvini : tutti i dettagli : È scontro aperto sulla vicenda della nave Aquarius che sta muovendo verso la Spagna con a bordo i 629 migranti. Al centro di tutto c’è l’effetto della chiusura dei porti italiani su disposizione di Matteo Salvini e Danilo Toninelli – rispettivamente ministro dell’Interno e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – che potrebbe causare conseguenze penali e portare il governo italiano sul banco degli imputati. Sì, la ...

Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. M5s : “Ok a Fdi se segue il contratto : Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. M5s: “Ok a Fdi se segue il contratto… L'articolo Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. M5s: “Ok a Fdi se segue il contratto proviene da Essere-Informati.it.

Governo - diretta : Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. M5s : “Ok a Fdi se segue il contratto” : Ha lasciato la Lombardia per tornare a Roma e partecipare all’ennesima giornata di trattative per far partire il Governo. Nel giorno numero 88 della peggiore crisi politica che l’Italia abbia mai vissuto, il pulsante per fare partire un esecutivo politico è di nuovo nelle mani di Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio sta valutando la proposta lanciata nel tardo pomeriggio di ieri da Luigi Di Maio. I due leader dovrebbero ...

Governo - diretta : Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. M5s : “Ok a Fdi se segue il contratto” : Ha lasciato la Lombardia per tornare a Roma e partecipare all’ennesima giornata di trattative per far partire il Governo. Nel giorno numero 88 della peggiore crisi politica che l’Italia abbia mai vissuto, il pulsante per fare partire un esecutivo politico è di nuovo nelle mani di Matteo Salvini. Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti ha annunciato in mattinata che il segretario non avrebbe partecipato alla prima tappa degli ...

Governo - diretta : Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. M5s : “Ok a Fdi - se segue il contratto” : Ha lasciato la Lombardia per tornare a Roma e partecipare all’ennesima giornata di trattative per far partire il Governo. Nel giorno numero 88 della peggiore crisi politica che l’Italia abbia mai vissuto, il pulsante per fare partire un esecutivo politico è di nuovo nelle mani di Matteo Salvini. Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti ha annunciato in mattinata che il segretario non avrebbe partecipato alla prima tappa degli ...

Governo - prosegue la trattativa infinita Di Maio apre alla 'staffetta' con Salvini : Anzi, riemerge l'idea di riaffermare una guida politica. 'La mediazione sul premier è difficile ma la nostra speranza resta Salvini' ammette Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, l'uomo ...

Di Maio - Salvini e le conseguenze di una campagna elettorale che non funziona così nella realtà : Eccolo lo stallo: a forza di spingere sull'acceleratore per ottenere un po' di indignazione M5S e Lega hanno finito per raccontare come minimo potabile un governo che non trova declinazione in politica. Giocando a raccontare ogni mediazione come un asservimento entrambi sono finiti in un cul de sac.Continua a leggere

Matteo Salvini - Roberto Maroni lo avverte su Libero : 'Di Maio? Non fidarti del M5s'. Conseguenze rovinose : La trattativa Lega-M5S , il ritorno di Berlusconi , il ruolo di Mattarella e il futuro del centrodestra. È un Roberto Maroni a tutto tondo quello che si confessa a Libero e che, come d'abitudine, non ...