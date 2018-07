Salvini | mio obiettivo è mai più un solo barcone in Italia

Elsa Fornero : “Salvini non avrà mai il mio rispetto. Le adunate della Lega mi fanno paura” : L'ex ministra Elsa Fornero attacca la Lega e Matteo Salvini dopo il raduno di Pontida: "Queste adunate, con la conseguente esaltazione della personalità, mi fanno paura. Il fatto che il mio nome venga dato in pasto alla folla mi pesa, non c'ho fatto l'abitudine, la trovo una cosa incivile e non degna di un ministro della Repubblica. Salvini, come persona, non avrà mai il mio rispetto”.Continua a leggere

Salvini promette : No patrimoniali e tasse risparmio. In Europa sì ma non ultimi : Teleborsa, - Il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini torna in campo su questioni economiche , parlando di fisco, lavoro, investimenti , strategie del nuovo governo. Il palcoscenico è il ...

Cirinnà posta su Twitter la foto della polizia che scorta Salvini : 'Il risparmio vale solo per Saviano?' : ' Ma Salvini non voleva risparmiare sulle scorte ? O vale solo per Saviano ? '. La domanda, dal tono polemico, è di Monica Cirinnà , senatrice per il Partito Democratico, che su Twitter ha pubblicato ...

Migranti : premio Oscar Redgrave - Salvini studi i diritti dei rifugiati (2) : (AdnKronos) – “Incontri come questo ‘ ha sottolineato Orlando – aiutano tutti a essere più forti per contrastare l’imbarbarimento culturale del nostro Paese, che rischia di rendere inutile l’Unione europea. Molti anni fa, De Gasperi e Adenauer hanno detto che bisognava superare gli Stati e costruire un’Unione europea. Abbiamo accettato questo progetto: l’Unione europea esiste ancora anche se uno ...

Vaccini - la ministra della Salute Grillo contro Salvini 'Sono fondamentali - decide il mio ministero' : Dieci Vaccini sono inutili e in parecchi casi sono pericolosi, se non dannosi. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Salvini si occupa, con un intervento a RadioStudio54 , di sanità. Lo fa affrontando ...

Migranti : premio Oscar Redgrave - Salvini studi i diritti dei rifugiati : Palermo, 22 giu. (AdnKronos) – “Vorrei che qualcuno pagasse a Salvini un corso all’Università per studiare i diritti dei rifugiati. Un corso abbastanza lungo. Il governo italiano chiudendo i porti sta violando i diritti dei rifugiati, che non sono Migranti. Sono persone che hanno perso tutto. E’ una vergogna, un crimine”. A dirlo è stata l’attrice britannica premio Oscar, Vanessa Redgrave, che tornata in ...

"Quindi la scorta è un premio di fedeltà". Dai social rispondono a Salvini : #Savianononsitocca : Bufera social dopo la proposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini di valutare di togliere la scorta allo scrittore Roberto Saviano. Le parole del vicepremier hanno suscitato sdegno e rabbia di tanti cittadini ma anche di molti volti noti dello spettacolo, oltre che della politica. Sui social si è scatenata una vera ondata di solidarietà per lo scrittore campano dal 2006 sotto scorta per le minacce di morte dei clan ...

Aquarius - Salvini : “Grazie alla Spagna - ma spero ne accolga altri 66mila. Ama il prossimo tuo? Sì - nel mio condominio” : “Ringrazio il governo spagnolo ma mi auguro che ne accolga altri 66.000. E spero arrivino anche i portoghesi, i maltesi e gli altri…”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, parlando della vicenda Aquarius in un comizio elettorale in vista dei ballottaggi a Seregno (Monza e Brianza). “Il governo italiano – aggiunge Salvini – promuoverà interventi di sviluppo in Africa, per ...

Salvini : "Mio principio - prima italiani" : ... ma con un principio: #primagliitaliani" Lo scrive il ministro dell'Interno Salvini, in risposta alle critiche di Madrid e Parigi sulla gestione della politica migratoria.