Salvini | Mattarella sensibile perché tutti abbiano diritto parola

Conti bloccati alla Lega - Salvini : "Parlerò con Mattarella" : Il vicepresidente del Consiglio conferma l'intenzione di voler affrontare con Mattarella il problema della restituzione di 49 milioni di euro di fondi statali deciso dalla Cassazione. I capigruppo del Carroccio: "Non si può mettere fuorilegge unpartito per (eventuali) errori di altri risalenti a dieci anni fa"

Fondi Lega - Salvini : “Bonafede mi attacca? Rimetto tutto nelle mani di Mattarella. Noi messi fuori legge per fatti commessi da altri” : “Che io non possa andare a parlare con il Presidente della Repubblica è una cosa bizzarra”. Così il vicepremier Matteo Salvini a chi gli chiede conto del dibattito sorto all’interno della maggioranza sui Fondi indebitamente percepiti dalla Lega Nord ai tempi di Bossi e Belsito: “E’ il garante della Costituzione dei diritti dei cittadini italiani. Io rispetto il lavoro della stragrande maggioranza dei giudici ...

Truffa rimborsi - Salvini : “Spetta a Mattarella decidere se è a rischio la democrazia” : Matteo Salvini ribadisce la decisione di rivolgersi al presidente Mattarella, dopo quello che ha definito un attacco "politico" ai danni del suo partito: "Che io non possa andare a parlare con il presidente della Repubblica mi sembra una cosa bizzarra: è il garante della Costituzione e dei diritti dei cittadini".Continua a leggere

Salvini : «Decida Mattarella se c’è in ballo la democrazia» Bonafede : rispettare sentenze : Il vicepremier replica all’Anm invocando la «libertà d’espressione» sul sequestro dei conti del Carroccio. Il Guardasigilli: «rispettare le sentenze»

Il costituzionalista e la richiesta di Matteo Salvini : 'Sergio Mattarella non può intervenire' : Pesante, ma politica. Più preoccupante è il tentativo di coinvolgere il capo dello Stato' perché spiega Luciani, 'l'articolo 104 della Costituzione stabilisce che il presidente della Repubblica sia ...

[La polemica] Salvini furioso tira per la giacca Mattarella e Di Maio gli lancia una ciambella di salvataggio. Ma quei soldi spariti li ha ... : Ma alla fine, a chi sono finiti i soldi della Lega truffati allo Stato? I quasi cinquanta milioni di euro sono stati spesi per le iniziative politiche del Carroccio? Per la campagna elettorale delle ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella dopo la sentenza della Cassazione. L'escalation di Salvini : dopo l'attacco alla magistratura per la decisione della Cassazione di sequestrare i propri conti "ovunque si trovino", la Lega fa un salto di qualità e arriva a tirare in ballo Sergio Mattarella. Con un quadro davvero irrituale in cui c'è un leader di partito, nonché ministro dell'Interno e vicepremier, che chiede al Capo dello Stato, che è anche presidente del Consiglio superiore della magistratura, di intervenire su ...

