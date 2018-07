Salvini incontra il vicepremier libico | ' Togliere embargo alla Libia | da ue solo parole'

Salvini incontra (per caso) i parlamentari tunisini : “Offesi perché ho detto che la Tunisia esporta galeotti? Me ne dispiaccio” : “Se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole me ne dispiaccio”. Matteo Salvini non le vuole chiamare scuse ufficiali (“Lei scriva quello che le pare, io sono stato chiaro”), ma intanto ha deciso di ammorbidire le sue dichiarazioni. Il fuori programma va in scena nel centro di Milano, Four Season hotel nel cuore del quadrilatero della moda. Il ministro dell’Interno, il giorno dopo il raduno di Pontida, si ...

Libania Grenot : «Sono italiana al 100% - pronta a incontrare Salvini» Le immagini|Video : L’atleta di origini cubane, che insieme a Raphaela Luduko, Maria Benedicta Chigbolu e Ayomide Folorunso ha vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo, racconta la sua vita tra Cuba e l’Italia

«Prime le italiane» : la foto delle atlete azzurre che hanno vinto l’oro è virale foto|video E Salvini : «Vorrei incontrarle» : virale la foto della squadra vincitrice nella staffetta 4x400 ai Giochi del Mediterraneo: Raphaela Luduko, Maria Benedicta Chigbolu, Libania Grenot, Ayomide Folorunso

Libiana Grenot - trionfatrice ai Giochi del Mediterraneo : "Mi sento italiana - per me conta solo onorare il tricolore. Incontrare Salvini? Volentieri" : "Io mi sento italiana, e come faccio sempre quando scendo in pista penso solo a onorare la maglia azzurra e il tricolore. Il resto non conta". Libiana Grenot, in un'intervista rilasciata all'agenzia Dire, commenta la sua vittoria ai Giochi del Mediterraneo, dove ha conquistato il podio alla staffetta 4x400, assieme alle colleghe Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo. La scatto che le ha immortalate sorridenti a pochi ...

Salvini : "Bravissime - mi piacerebbe incontrarle". Meloni : "I radical chic strumentalizzano" : La loro vittoria è diventata un simbolo e sui social il trionfo di Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Greno è sempre più un affare politico. Anche Matteo Salvini ha voluto congratularsi con le atlete italiane che hanno conquistato l'oro nella 4x400 dei Giochi del Mediterraneo."Bravissime, mi piacerebbe incontrarle e abbracciarle", scrive il ministro dell'Interno sul suo profilo Facebook, ...

Riforma pensioni 2018/ I lavoratori precoci incontrano Salvini (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. I lavoratori precoci a Pontida incontrano Matteo Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:19:00 GMT)

Macron a Roma martedì per incontrare il Papa - e non Salvini - : Roma, 23 giu. , askanews, Per uno scherzo del calendario e dell'etichetta diplomatica, la visita del presidente francese Emmanuel Macron al Papa, martedì prossimo, segna, al di là delle intenzioni dei ...

Napoli - il maliano ferito nel raid a Tgcom24 : “Pronto a incontrare il Salvini ministro” : Napoli, il maliano ferito nel raid a Tgcom24: “Pronto a incontrare il Salvini ministro” Dopo le manifestazioni di solidarietà, Konate Bouyagui, pensa al futuro e valuta se rimanere nella città in cui vive da 4 anni: “Se le cose restano così, lascio tutto quello che ho costruito” Continua a leggere L'articolo Napoli, il maliano ferito nel raid a Tgcom24: “Pronto a incontrare il Salvini ministro” proviene da ...

Salvini : “Avrò l’onore di incontrare Papa Francesco”. Ma il Vaticano smentisce : Matteo Salvini si lascia sfuggire la notizia di un faccia a faccia in settimana con Papa Francesco, ma dal Vaticano smentiscono qualunque contatto. Con tre parole, nette: “Non c’è niente”. In agenda non compaiono appuntamenti, né a porte chiuse né a margine dell’udienza generale. “Probabilmente questa settimana avrò l’onore di incontrare Papa Francesco e questo mi riempie di gioia”, l’annuncio del ...

Matteo Salvini incontra il cardinale Burke : "La Chiesa mi dice di andare avanti" : Papa Francesco oggi ha invitato a "non lasciare in balìa delle onde chi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia". Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sente tuttavia il Vaticano, almeno una sua 'ala', quella più tradizionalista, dalla sua parte sul tema migranti. Da parte di esponenti della Chiesa, ha detto oggi, "qualcuno mi ha contattato, ovviamente non farò i nomi neppure sotto tortura, per chiedermi di ...

Salvini VISITA POLIZIOTTO FERITO A GENOVA/ Morte Jefferson Tomalà : "Volevo incontrare i genitori del ragazzo” : SALVINI VISITA POLIZIOTTO FERITO a GENOVA: il ministro dell'Interno a Sestri dall'agente accoltellato da Jefferson Tomalà, colombiano morto durante tso(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Como - Salvini incontra autisti del bus aggrediti : “Confidiamo nel ministro - lo abbiamo votato” : “Lo shock è stato enorme e stavolta abbiamo deciso di metterci la faccia perché tutto questo finisca, con il nostro lavoro noi siamo tutti i giorni a rischio”. Lo dichiara Pietro Lombardia, l’autista comasco aggredito insieme al collega Massimo Bornino, la sera di martedì 5 giugno da un gruppo di uomini stranieri durante il loro servizio. “Confidiamo in lui, noi l’abbiamo votato”, afferma il secondo a margine della conferenza stampa in ...

"Salvini e Di Maio si sono incontrati nella mia cucina" : così è nato il governo Conte : 'Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo', a rivelarlo è il settimanale Oggi . Nel numero in edicola da giovedì 7 giugno, la rivista svela in esclusiva un 'gustoso' retroscena sulla ...

E il Cav incontra Salvini : "Fi non voterà la fiducia" : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono incontrati stamattina a Milano. Circa quaranta minuti di colloquio che il leghista non ha esitato a definire 'cordiali'. Il faccia a faccia tra i due leader ...