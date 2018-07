Salvini ha una sensibilità tomista Si muove nel solco di Aristotele

Migranti - Salvini invia una circolare ai prefetti : stretta sulle richieste di asilo : Giro di vite sull’asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiede una velocizzazione nell’esame delle istanze ed una stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso (quest’anno salito a quota 28%) e per il quale si invitano le commissioni alla ...

Rolling Stone diffonde una lista di vip contro Salvini e include Mentana - lui si dissocia : Poche ore fa il noto magazine Rolling Stone Italia ha pubblicato un post che attualmente sta decisamente monopolizzando le cronache del web italiano, ottenendo un numero impressionante di interazioni. Il motivo di tanto e istantaneo clamore mediatico è facilmente spiegabile: il post – o meglio, l'articolo contenuto nel post – si intitola 'Noi non stiamo con Salvini', e rappresenta una presa di posizione netta ed inequivocabile, che, stando a ...

[La polemica] Salvini furioso tira per la giacca Mattarella e Di Maio gli lancia una ciambella di salvataggio. Ma quei soldi spariti li ha ... : Ma alla fine, a chi sono finiti i soldi della Lega truffati allo Stato? I quasi cinquanta milioni di euro sono stati spesi per le iniziative politiche del Carroccio? Per la campagna elettorale delle ...

Tommaso d'Aquino ispira Salvini Pensatore cattolico di riferimento Una filosofia politica conservatrice : Non sempre i politici sono pienamente consapevoli delle fonti di pensiero filosofico che li ispirano. Questa consapevolezza è presente in tutta la coscienza politica occidentale. Non a caso Henry Kissinger, parlando di Ronald Reagan nelle sue Memorie... Segui su affaritaliani.it

Luna di miele finita fra M5S e il sociologo De Masi : "Rischia di sgretolarsi - Salvini se li mangia" : Quello che vede non gli piace. La speranza che i 5 Stelle portassero una ventata di novità nella politica italiana si sta consumando giorno dopo giorno, specie dal giorno dell'alleanza con la Lega che ha portato al Governo Conte. Per il sociologo Domenico De Masi, intervistato dal Corriere della Sera, tutto questo rafforza la sua convinzione che per M5S era "meglio il Pd"."Salvini si sta mangiando il Movimento. I Cinque Stelle sono un ...

Lega - la Repubblica : 'Matteo Salvini incassò una parte dei soldi pubblici occultati dalla Lega' : Attacco giudiziario? Si, ma non solo. Perchè, a solo un mese dallo start del nuovo governo Lega-M5S nel quale Matteo Salvini s'è ritagliato un ruolo da assoluto protagonista spingendo il Carroccio ...

Lega - Salvini sfida i giudici : "È una sentenza politica" : Che dagli studi di la7, dove era ospite della trasmissione In Onda, ha detto chiaramente che quella odierna è 'una sentenza politica', fatta appositamente perché 'cercano di metterci fuori legge e ...

Salvini : 'I soldi? Posso fare una colletta' : 'Si sta cercando di metterci fuori legge, unico caso in Europa sottolinea con processo e sentenza politica. Ma io chi dice che abbiamo rubato soldi lo querelo '. Salvini parla anche del decreto ...

Salvini : “I soldi? Posso fare una colletta” : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “49 milioni non ci sono. Posso fare una colletta. E’ un processo politico su fatti di più dieci anni fa su soldi che non ho mai visto. Posso portare i soldi datici dai pensionati a Pontida per comprare magliette, cappellini e patatine fritte”. Così il vicepremiera ‘In Onda’ su La7.“Si sta cercando di metterci fuori legge, unico caso in Europa – sottolinea – ...

Salvini : quella della Cassazione è una sentenza politica : "È una sentenza politica, vogliono metterci fuori causa per via giudiziaria. Chi parla di soldi rubati viene querelato: ho tanti difetti ma non transigo sulla mia onestà. Se c'è giudice che vuole metter fuori legge un partito, auguri. Siamo sereni". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di Luca Telese e David Parenzo, commentando la sentenza della Cassazione che ...

LEGA - CASSAZIONE CONFERMA I PM : “CACCIA AI FONDI/ Salvini : "Processo politico - faremo una colletta..." : CASSAZIONE, le motivazioni della sentenza: "sequestro soldi della LEGA ovunque siano fino al raggiungimento di 49 milioni di euro". Ultime notizie, i FONDI sospetti al partito di Salvini(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 21:02:00 GMT)

Dl Dignità - Di Maio : “Con Lega lavoro di squadra. Bagno di Salvini? Era in una piscina di un bene confiscato” : Quello di Matteo Salvini “non era un Bagno in piscina, ma un Bagno in una piscina di un bene confiscato. I beni confiscati non riusciamo ad assegnarli in Italia perché le organizzazioni criminali vanno contro coloro che li occupano. I boss sono come i cani che segnano il territorio, e questo è un governo che ha dichiarato guerra alla mafia”. Lo afferma il vice premier Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo ...

Non c'è alcuna differenza fra il programma di Salvini e quello di Casapound : Quando si arriva a palare di "oligarchie, esercito industriale di riserva ed economia neoschiavista," la voce di Salvini può essere sostituita con quella di Diego Fusaro " manca solo il ...