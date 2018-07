Salvini ha chiesto di ridurre il numero dei permessi di soggiorno concessi per motivi

SEQUESTRO FONDI LEGA - “ATTACCO A DEMOCRAZIA”/ Chiesto incontro a Mattarella : Csm - “toni Salvini inaccettabili” : Cassazione, le motivazioni della sentenza: "SEQUESTRO soldi della LEGA ovunque siano fino al raggiungimento di 49 milioni di euro". Ultime notizie, i FONDI sospetti al partito di Salvini(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 20:22:00 GMT)

Salvini : «Chiesto dossier rom - faremo un censimento. E sgomberi a Milano - parlerò con Beppe Sala» : Il ministro dell’Interno ha chiesto un dossier sui nomadi, gli irregolari andranno «espulsi» con accordi fra Stati. «I rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa». Interventi nelle case popolari occupate di San Siro, via Gola, e Chiesa Rossa

Matteo Salvini : «Chiesto dossier rom - faremo un censimento. E sgomberi a Milano - parlerò con Beppe Sala» : Il ministro dell’Interno ha chiesto un dossier sui nomadi, gli irregolari andranno «espulsi» con accordi fra Stati. «I rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa». Interventi nelle case popolari occupate di San Siro, via Gola, e Chiesa Rossa

Salvini : 'Chiesto dossier rom - faremo un censimento' : "Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Aquarius - Salvini riferisce al Senato mercoledì. Marcucci (Pd) : “Avevamo chiesto che riferisse il presidente Conte” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini riferirà domani alle 11,15 in Senato sulla vicenda della nave Aquarius. L’informativa è stata chiesta dal capogruppo del Pd Andrea Marcucci ed è stata accolta dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. “Abbiamo chiesto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – dice Marcucci – in realtà verrà il ministro dell’ Interno Matteo Salvini questo ci dice molto su chi ...

GOVERNO CONTE - ULTIME NOTIZIE M5S-LEGA/ Video - Salvini con Di Maio : Meloni - "mai chiesto poltrone" : GOVERNO CONTE, ULTIME NOTIZIE M5S-LEGA: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:46:00 GMT)

Nuovo governo - Di Maio e Salvini : 'Chiesto altro tempo' | : I leader di 5 Stelle e Lega ricevuti dal presidente Mattarella al Quirinale. Il pentastellato: "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per definire il programma di governo dei prossimi 5 anni". Il ...

Governo - accordo lontano. Di Maio da Mattarella 'Abbiamo chiesto altro tempo'. Salvini 'O si comincia o ci salutiamo' : Ha provato ad abbozzare anche una lista di ministri, indicando Siniscalco per l'Economia. Ma è stato stoppato dai Cinquestelle: 'Non è il suo il nome che verrà portato al Colle'. Politica Totopremier:...

M5S-Lega - niente intesa : chiesto altro tempo. Salvini : «Mano libera sui migranti». Di Maio : «Non facciamo nomi» : L'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano parecchie distanze. Servirà ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si riuscirà a...

M5S-Lega - niente intesa : chiesto altro tempo. Salvini : «Mano libera sui migranti». Di Maio : «Non facciamo nomi» : L'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano parecchie distanze. Servirà ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si riuscirà a...

Matteo Salvini - Antonio Padellaro da Lilli Gruber : 'Guardatelo bene. Cosa gli ha chiesto Mattarella al Colle' : 'Ma avete visto Matteo Salvini in faccia? La domanda non è cos'ha detto lui a Sergio Mattarella , ma cos'ha detto Sergio Mattarella a Salvini'. Antonio Padellaro del Fatto quotidiano , ospite di Lilli ...

M5S-Lega - l'intesa ancora non c'è : chiesto altro tempo. Salvini : 'Mano libera sui migranti'. Di Maio : 'Non facciamo nomi' : l'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano delle distanze. Servirà quindi ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si riuscirà a far nascere il governo ...

M5S-Lega - l'intesa ancora non c'è : chiesto altro tempo. Salvini : «Mano libera sui migranti». Di Maio : «Non facciamo nomi» : l'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano delle distanze. Servirà quindi ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si...

Governo - Di Maio : 'Abbiamo chiesto altro tempo - Salvini : 'Si parte se non si spacca il centrodestra' : "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per ultimare il programma di Governo". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo le nuove consultazioni col Presidente della Repubblica. "Nomi non ...