Salvini | Bonafede? Non mi interessa

Fondi Lega - il Colle gela Salvini 'All oscuro di ogni contatto su un incontro'. Bonafede 'Le sentenze vanno rispettate' : ROMA - Un botta e risposta con il ministro della Giustizia. Una gaffe con il Quirinale. È una giornata difficile quella vissuta dalla Lega . Il caso è sempre quello dei 49 milioni di euro da rimborsare ...

Fondi Lega - Salvini : “Bonafede mi attacca? Rimetto tutto nelle mani di Mattarella. Noi messi fuori legge per fatti commessi da altri” : “Che io non possa andare a parlare con il Presidente della Repubblica è una cosa bizzarra”. Così il vicepremier Matteo Salvini a chi gli chiede conto del dibattito sorto all’interno della maggioranza sui Fondi indebitamente percepiti dalla Lega Nord ai tempi di Bossi e Belsito: “E’ il garante della Costituzione dei diritti dei cittadini italiani. Io rispetto il lavoro della stragrande maggioranza dei giudici ...

Salvini : «Decida Mattarella se c’è in ballo la democrazia» Bonafede : rispettare sentenze : Il vicepremier replica all’Anm invocando la «libertà d’espressione» sul sequestro dei conti del Carroccio. Il Guardasigilli: « rispettare le sentenze »

Salvini minimizza su suoi rapporti con Parnasi e sulla cena di Giorgetti. Renzi : 'Bonafede riferisca al Senato' : L'ironia del ministro dell'Interno: 'Mi autodenuncio, ho visto una partita con Parnasi , se ha sbagliato è giusto che paghi ma non sono un magistrato'. Renzi attacca il M5s: 'Noi garantisti, loro '...

Governo Conte - ecco i ministri e chi sono : da Di Maio e Salvini e ai suoi fedelissimi Bonafede agli “istituzionali” come Moavero. Poi il prof di educazione fisica e il generale : Alla Farnesina un montiano che iniziò con Ciampi, Moavero Milanesi. All’Economia un eurocritico vicino a Brunetta. All’Ambiente il generale dei forestali della Terra dei Fuochi. Fino ai grillini della prima ora che guideranno ministeri “pesanti” come la Giustizia ( Bonafede ) e le Infrastrutture (Toninelli). E poi i due leader che volevano fare il presidente del Consiglio e saranno invece vice: Luigi Di Maio e Matteo ...

Giulia Bongiorno - dalla Giustizia alla Pubblica amministrazione : al suo posto Bonafede - prima sconfitta per Salvini : Lei che aveva preso la Toga d'oro come migliore neo-avvocato, lei che dal 2006 fa anche politica , prima con An poi con Futuro e libertà e ora con la Lega, , è stata rimpiazzata dal semisconosciuto ...